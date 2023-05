Nueva Canarias cierra su campaña apelando al voto para dejar atrás "a los de siempre"

El candidato de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha presidido en la Sociedad de Mayores de Altavista, en Arrecife, el cierre de la campaña electoral que los canaristas han venido desarrollando hace semanas de cara a los comicios que se celebran este domingo, 28 de mayo, en el ámbito municipal, insular y autonómico.

"Se acaba la campaña. Nos quedan 36 horas y quiero animar a la ciudadanía a participar. Esta es una isla, la de Lanzarote, con poca participación y es muy importante que la gente se acerque el domingo a las urnas", manifestó Román Rodríguez.

El candidato puso en valor la calidad humana y la formación profesional y de gestión de todos y cada uno de los candidatos que encabezan las listas electorales de la formación canarista, bien con las siglas de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en el caso de las candidaturas al Cabildo y al Parlamento de Canarias, y de Nueva Canarias-Frente Amplio Canarista (NC-FAC) en el de los candidatos a los ayuntamientos.

"Tenemos un candidato a la Presidencia del Cabildo [Óscar Noda] que es una persona que ha demostrado capacidad de gestión, a un joven entusiasta al Parlamento [Yoné Caraballo] y en todos los municipios tenemos candidaturas de gente que da un paso sin necesitar la política, que lo hace para hacer política y servir a los demás, y por eso les quiero pedir a los hombres y mujeres de esta isla y, por extensión, de toda Canarias, que participen", ha destacado el candidato.

Según Rodríguez, "necesitamos participación, queremos votos para Nueva Canarias-Bloque Canarista porque hemos demostrado capacidad para resolver problemas en estos años y porque tenemos propuestas y proyectos para el futuro, así que les pido participación y votos para una alternativa segura y de aquí y que deje atrás a los de siempre", ha enfatizado el también presidente nacional de la formación.

MAYORES Y SECTORES MÁS VULNERABLES.

Las declaraciones de Román Rodríguez se producían en una de las infraestructuras que Lanzarote dedica al disfrute y ocio para sus mayores y justo después del encuentro con 32 ONG de toda Canarias celebrado instantes previos también en Arrecife, en el que el candidato canarista se comprometió a la defensa del tercer sector en las Islas firmando un manifiesto a favor del mismo de cara a la próxima legislatura.

En este sentido, Román Rodríguez subrayó que una de las claves de una sociedad justa es atender a todos los sectores sociales, en especial a la gente mayor, "que es la que nos ha dado la sociedad que hoy disfrutamos". Al respecto, y preguntado por los déficit de residencias para mayores e infraestructuras socio-sanitarias en Lanzarote, el candidato canarista advirtió de que este sector de la población "necesita respuestas sanitarias, socio-sanitarias, centros de esparcimiento y cuidados" y recordó que existe "un problema con la soledad no deseada". "En Canarias puede haber 45.000 personas mayores que viven solas porque no les queda más remedio, así que hay que establecer una estrategia de acompañamiento porque la soledad no deseada no ayuda a tener una vida feliz", afirmó.

Rodríguez concluyó señalando que los mayores "están en la agenda política de Nueva Canarias-Bloque Canarista, como también están los menores, los enfermos y los sectores vulnerables". "Es uno de los elementos que identifica nuestro ADN, atender a los sectores más vulnerables y precisamente a nuestros mayores les debemos todo lo que somos", recalcó.

CUIDAR DE LANZAROTE DESDE EL PARLAMENTO

En la misma línea se manifestó el candidato canarista por Lanzarote y La Graciosa al Parlamento de Canarias, Yoné Caraballo, que imploró también a los ciudadanos que participen este domingo en las elecciones y que advirtió del "punto de inflexión actual que vive Canarias".

"Ahora mismo la política tiene que estar centrada y dirigida a los cuidados, a las personas, a los hogares, a los mayores, a los jóvenes y a la Salud Mental, y por eso les pido que me den la oportunidad de cuidar de todos ustedes a partir del próximo 28 de mayo", manifestó.

Por su parte, el candidato canarista a la Presidencia del Cabildo insular, Óscar Noda, animó también en este cierre de campaña a "que el nivel de abstención se reduzca". "Quienes estén dudosos, que voten por el proyecto de Nueva Canarias, que es un proyecto insular y autonómico con certeza, con certidumbre, claro y con proyectos", aseveró.

Noda advirtió también de que Arrecife "tiene que salir a votar, pues necesita a un buen Cabildo insular y el Cabildo necesita a su capital". "Este 28 de mayo salgan a la calle un momentito, apuesten por Nueva Canarias-Bloque Canarista y por nuestro proyecto consolidado al Cabildo para salir de la monotonía y poder contar con una tercera vía de seguridad, de gestión, con proyectos y, sobre todo, con un equipo que tiene muchas ganas de trabajar", expuso.