La novela 'Boulder' de Eva Baltasar aspira este martes al Booker International Prize

El International Booker Prize 2023 se falla este martes en un acto en Londres en una edición en la que la novela 'Boulder', de Eva Baltasar, es una de las novelas candidatas.

'Boulder', editada originalmente en catalán por Club Editor, es la primera obra escrita en catalán que opta a ganar el Internation Booker Prize.

La traducción al inglés que ha hecho posible que 'Boulder' sea candidata al International Booker Prize es obra de Julia Sanches, publicada en la editorial londinense And Other Stories.

La novela se publicó en marzo de 2020, se han vendido más de 20.000 ejemplares en catalán, y ha sido traducida al inglés, castellano, francés, italiano, alemán, danés y griego.

Los otros finalistas al International Booker Prize 2023 son 'Whale', de Cheon Myeong-kwan; 'The Gospel according to the New World', de Maryse Condé; 'Standing Heavy', de GauZ; 'Time Shelter', de Georgi Gospodinov, y 'Still Born', de Guadalupe Nettel --publicada originalmente en castellano por Anagrama--.

El International Booker Prize se otorga anualmente a la mejor obra de ficción que se haya traducido al inglés y que se haya publicado en Reino Unido e Irlanda, y galardona a autores y traductores a partes iguales: 50.000 libras a repartir entre los ganadores y 5.000 entre los nominados en la 'shortlist'.