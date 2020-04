El Gobierno admitió hace cinco días que no tenía respuestas sobre el plan de desescalada y más noticias de hoy

Tras 44 días confinados el Gobierno ha detallado cómo es el estudio de seroprevalencia con el que se quiere conocer la dimensión del coronavirus en España y ver el porcentaje de poblacion que ha desarrollado anticuerpos. Desde hoy, 36.000 ciudadanos españoles van a empezar a someterse a esta prueba que consistirá en un cuestionario, un test rápido y una analítica de sangre.

Con este estudio se elaborar'a un mapa del coronavirus en España, una fotografia que tardará semanas en llegar y que es fundamental para el inicio del desconfinamiento. Los médicos de atención primaria, que serán los encargados de realizarlo, se quejan de falta de material y de garantías.

En quince días estarán los primeros resultados, con lo que nos iremos a mediados de mayo, fecha en la que se prevé esté en marcha ya la desescalada.

LA COMUNIDAD CIENTÍFICA: "EL GOBIERNO NO ESTÁ USANDO LAS MÁQUINAS PCR DE LOS LABORATORIOS"

Este mapa del Covid19 resulta fundamental para planificar la desescalada, como aseguraba esta misma mañana en 'Herrera en COPE', Mónica López, bioquímica. Denunciaba que existen máquinas para realizar test que están paralizadas y que el ejecutivo no utiliza todos los recursos a su alcance.

"Tenemos una herramienta que no se está utilizando para hacer los test de PCR en una parte de la población. Investigadores y técnicos podrían ponerse al servicio de la sociedad con las máquinas de PCR de sus laboratorios para hacer los tests. De esta manera se haría un desescalado de desconfinamiento porque sabríamos cuántos estamos infectados y cuántos no", señalaba.

"Es verdaderamente esquizofrénico que todos miremos a la ciencia con la esperanza de encontrar una vacuna, pero todos los investigadores estén en sus casas", lamentaba la directora e investigadora del Máster de Oncología Molecular. LEER MÁS

Audio

SUBEN LOS FALLECIDOS DE NUEVO A 331 PERSONAS

Entretanto el gobierno sigue enredado con las cifras. El sábado Sanidad contaba que en España había 223.759 contagiados y hoy 209.465. Este desfase se debe a que ha eliminado de sus cálculos los resultados de los test rápidos, aunque sean positivos; y sólo incluyen los infectados que se han confirmado tras una prueba PCR o test anticuerpos.

En este contexto, hay que decir que el único dato que se aproxima a la realidad es el de los recuperados, que hoy ha superado los 100.000, con 2.144 positivos que han recibido el alta. Una buena noticia.

HERRERA: "EL GOBIERNO JUEGA CON LAS ESTADÍSTICAS COMO LOS TRILEROS DE LA FERIA"

Precisamente sobre la cifra de contagios opinaba Carlos Herrera en su monólogo de hoy. Para el comunicador estamos ante "el misterio de los contagiados decrecientes". "El Gobierno juega con las estadísticas como los trileros de la feria". "El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, trató este domingo de justificar esta variante metodológica señalando que la intención del Gobierno es la de 'no distraer la atención con otros datos de difícil interpretación".

No obstante para Herrera "si algo está claro, es que un positivo es un positivo" por lo que esa persona debería estar en la lista de contagiados oficiales". LEER MÁS

Audio

SEGUNDO DÍA DE 'DESCONFINAMIENTO' INFANTIL

Hoy es el segundo día en el que los niños pueden salir a la calle con las restricciones establecidas. A pesar de las advertencias de la policía, incluso desde el aire, se han visto aglomeraciones y por ello hoy las autoridades advierten que se va a pasar de informar a multar a todo aquel que no respete las condiciones con la que los niños pueden abandonar el domicilio.

La ministra de Defensa, Margarita Robles también advertía que si la ciudadanía no cumple con las prevenciones sanitarias para salir con los niños al exterior, podría darse la posibilidad de que se produjera un retroceso en las medidas de alivio del confinamiento que han comenzado hoy.

A su juicio, la desobediencia de las recomendaciones de Sanidad generaría "una situación de riesgo que España no se puede permitir". LEER MÁS

"El que no sepa cumplir las normas, que no se queje del Gobierno que tiene"

Los que se saltaron las normas, fueron una "minoría más o menos numerosa", señalaba Carlos Herrera. "Después de todos los ¡Aló presidente! más los bombardeos de los medios de comunicación, todavía hay padres que no saben que el niño no puede utilizar los columpios"

"Hoy yo no creo que se repita, el lunes va a ser diferente, pero es que el próximo sábado a la marabunta de niños habrá que sumar la de los corredores, pero bueno estos van más aislados esos de uno en uno corriendo en fin, seguramente será distinto, pero si no hay rebrotes los mayores también podrán salir a pasear a partir del 2 de mayo, así que el que no sepa cumplir las normas que luego no se queje del Gobierno que tiene". LEER MÁS

Audio

EL GOBIERNO ADMITIÓ HACE CINCO DÍAS QUE NO TENÍA RESPUESTAS SOBRE EL PLAN DE DESESCALADA

Según informa hoy María Dabán, el Consejo de Ministros aprobará mañana su plan de desescalada, plan del que solo se conoce una medida: que si las cosas siguen evolucionando favorablemente, los españoles podrán salir a partir del 2 de mayo a practicar deporte. Pero lo cierto es que, hace solo cinco días, el Ejecutivo admitía ante la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias que no tenía respuestas para muchas de esas cuestiones que se les hacen.

COPE ha tenido acceso a parte de las explicaciones que dieron a los miembros de la FEMP el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera. En ellas, Ribera aseguraba literalmente: “Estas preguntas que decíais de broma me las hacen también, a veces, mis hijas adolescentes. ¿Vamos a poder ir a la playa, no vamos a poder ir, cómo va a ser? A lo mejor no somos capaces de contestar a esas preguntas hoy, pero, según se vaya acercando el tiempo, tenemos que ser capaces de contestarlas. Por lo tanto, hay que ir pensando en cuáles son esas preguntas que nos llegan a hacer”.

Para el PP, el Gobierno no tiene realmente un plan, y que el martes el Consejo de Ministros, hará lo de siempre: improvisar.LEER MÁS

En este sentido, con Carlos Herrera, Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, pedía al gobierno que concretara al menos un plan para que las empresas sepan a qué atenerse.

Audio

EL GOVERN PIDE PARA CATALUÑA UN FONDO CON 2.000 MILLONES

Lo reclamaba este lunes el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que pedía al gobieno activar un "fondo específico" para hacer frente a los gastos generados por la crisis del coronavirus, que permita hacer transferencias a las comunidades autónomas y prevea 2.000 millones de euros para Cataluña.

Aragonès ha recordado que al igual que el Gobierno ha defendido ante la Unión Europea la creación de un fondo para la reconstrucción a través de transferencias a los Estados, "lo mismo que Sánchez pide en Europa lo pido yo".

A su juicio, es necesario crear "un fondo específico" que permita hacer transferencias a las comunidades autónomas, "financiado con recursos que vengan de Europa o a través del endeudamiento del Estado, que es quien tiene capacidad para endeudarse y que ha concentrado la competencia en endeudamiento". LEER MÁS