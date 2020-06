La Fiscalía retira el cargo de rebelión a Trapero y se abre a una condena sin cárcel y más noticias de hoy

LA FISCALÍA RETIRA EL CARGO DE REBELIÓN CONTRA TRAPERO

Este lunes se ha reanudado en la Audiencia Nacional el juicio al exmayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero, tras el parón por el coronavirus que dejó el preceso congelado en su recta final. Está previsto que se celebren otras tres sesiones pero por el momento el fiscal ya ha anunciado la rebaja de su acusación de un delito de rebelión, por el que le pedía 11 años de cárcel, a 10 años por sedición y ha ofrecido como alternativa poder condenarle a 60.000 euros de multa por desobediencia, lo que le libraría de la cárcel.

Esta decisión beneficia también a los otros dos acusados por ese delito y que también se enfrentaban a 11 años de cárcel: el exdirector de los Mossos Pere Soler y el ex secretario general de Interior César Puig -segundo del exconseller Joaquim Forn, condenado a 10 años y medio por sedición-.

De este modo, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha reducido su petición de pena para estos tres acusados dejándola en 10 años por sedición o como alternativa 10 meses de multa a una cuota de 200 euros diarios por desobediencia e inhabilitación para cargo público.

LA FISCALÍA PIDE AL JUEZ DEL 8-M ARCHIVAR LA CAUSA CONTRA EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN MADRID

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que archive la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, investigado por un delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la marcha feminista del 8 de marzo, pese a las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.

Según ha informado en un comunicado, la Fiscalía ha presentado un recurso contra el auto de la magistrada del pasado 23 de marzo por el que admitió la denuncia contra Franco y acordó la práctica de una batería de diligencias para comenzar la instrucción.

La Fiscalía hace un recorrido por los diferentes informes y recomendaciones publicados antes del 8 de marzo y concluye que en ese escenario nacional e internacional "pretender que el investigado conocía que con una actuación diferente a la realizada (para la que, como hemos dicho, no estaba obligado ni legitimado) habría podido evitar la muerte de miles de personas y el contagio exponencial de la enfermedad resulta prácticamente inverosímil".

Franco está citado a declarar el miércoles próximo por un delito de prevaricación administrativa, pero la Fiscalía objeta que no se dan las circunstancias para acusarle de ese delito, ni por acción ni por omisión, entre otras razones porque el delegado del Gobierno no tiene competencias en materia sanitaria ni de salud pública.

EL 52% DE ESPAÑOLES EN FASE 3

Gran parte de España se encuentra desde hoy en la fase 3 de la desescalada, concretamente el 52% de los españoles, -más de 24 millones de personas-, mientras que el 48% restante lo hace en la Fase 2. Una fase 3 que salvo en Extremadura permite la movilidad entre provincias, en la que los grupos de reunión se amplían a 20 personas y que permite alos centros comerciales reabrir zonas comunes y recreativas, aunque con restricciones.

Lo más significativo de esta tercera etapa de desescalada es que las comunidades recuperan la gestión sobre su territorio y se convierten en unidades territoriales, de modo que pueden permitir la movilidad de circulación dentro de cada una de ellas. Pero hay más; se permiten reuniones de hasta 20 personas y se eliminan las franjas horarias, la apertura de discotecas y bares de ocio nocturno siempre que no se superen un tercio de su aforo y se cumplan las condiciones previstas en esta orden, consumir dentro de los locales de hostelería y restauración, siempre que no se supere el 50 % de su aforo y se cumplan las condiciones ya establecidas en anteriores órdenes, se eliminan las restricciones a la ocupación de los vehículos respecto del total de plazas sentadas, para los transportes en autobús y ferroviarios, así como para los transportes terrestres colectivos de ámbito urbano y periurbano... .

IGLESIAS CARGA CONTRA LOS INFORMES DE LA GUARDIA CIVIL HECHOS CON "RECORTES DE PRENSA"

El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado en esta ocasión que lo que hace "daño" a la Guardia Civil es que haya mandos que realicen informes con "recortes" de prensa sacados de "páginas webs de extrema derecha".

Iglesias, tras ser preguntado sobre el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, Diego Pérez de los Cobos, ha considerado"algo gravísimo, y que un país como España no se puede permitir, que haya mandos que hagan recortes de okdiario para hacer informes. Ese es el mayor ataque contra la Guardia Civil y su profesionalidad. Eso debería ser un consenso independientemente de las ideas de cada uno".

En esta línea, el vicepresidente ha descartado hacer "matices" a las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aunque ha recordado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) "son profesionales sometidos a la autoridad del Gobierno". "Eso es normalidad democrática", ha añadido.

HERRERA, SOBRE LAS MARCHAS CONTRA EL RACISMO

Miles de personas -3.000, según la Policía- se manifestaron este domingo en Madrid en protesta por la muerte de George Floyd en Estados Unidos, víctima de la violencia policial en ese país. Lo que en principio había sido convocado como una concentración frente a la sede de la embajada estadounidense en España, en la calle Serrano, se convirtió después en una manifestación que recorrió esta vía hasta la Puerta de Alcalá y desde allí hasta Sol.

Las imágenes de la manifestación de ayer vulneran claramente las normas para evitar la propagación del coronavirus, algo que sectores incluso de la izquierda han criticado. En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera también ha analizado esta situación. "Miles de personas se manifestaron en Madrid para protestar contra el racismo. Aquello parecía el día de Nochevieja. La distancia social era para bailar lentas en una discoteca", ha comenzado diciendo Herrera.

Herrera ha recordado que "la desigualdad racial en Estados Unidos existe" y ha arrojado datos. "La renta media de una familia blanca es de 70.000 euros y la de una negra, 40.000. La miseria explica a veces la delincuencia y es mayor entre la población negra. La exclusión social a veces es también peor. Hay que ver el problema en toda su extensión y buscar soluciones que probablemente no pasan por mandar el Ejército ni extender la idea de que la policía norteamericana es el Ku Klux Klan con placa. Este movimiento se ha convertido en una protesta global que a mí me da que no protesta contra el racismo, sino contra las policías de todo el mundo. La violencia de algunas imágenes apuntan hacia esa dirección", ha añadido.

El comunicador ha recordado que "estamos en pandemia". "En condiciones normales todo el mundo puede hacer el idiota como le plazca pero ahora no. Aquí montamos escenas ridículas como adultos arrodillados con el brazo en alto creyéndose Martin Luther King. Los mismos que han estado días insultando a los cayetanos por salir en Núñez de Balboa ahora callan como puertas. Ningún enfermero de Podemos ha salido a denunciar el riesgo para la población. El virus es muy contagioso en un cumpleaños de 20 personas, en Núñez de Balboa o en la marcha convocada por un imitador barato de Malcolm X", ha dicho Herrera.