Nosti dice que la ausencia de Vox de la concentración contra la violencia machista no se debe al lema único

La portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Maite Nosti, ha defendido este lunes que la ausencia de su grupo la pasada semana en la concentración frente a la Cámara contra los últimos asesinatos machistas "no tiene que ver ni con el minuto de silencio ni con la decisión del lema único" adoptado por el Parlamento para estas manifestaciones, 'Agresores Stop', "que no es vinculante", ha opinado.

En declaraciones a los medios de comunicación tras la Mesa y Junta de Portavoces, Nosti ha comentado que "nosotros seguiremos utilizando nuestro derecho a la libertad de expresión y cuando vayamos a la concentración seguramente lo hagamos con nuestros carteles salvo que decidamos llevar otro diferente".

La parlamentaria de Vox ha indicado que el presidente del Parlamento, Unai Hualde, realizó unas "desafortunadas declaraciones sobre Vox sin conocer los motivos de que no asistimos" al decir que hay un grupo que está haciendo "negacionismo de la violencia de género". Según Nosti, "nuestra ausencia no se debió a la insistencia de acudir todos con un único lema porque acudir con un único lema no es vinculante, defenderemos nuestro mensaje cuando lo consideremos oportuno". "La libertad de expresión es un derecho fundamental y la calle no debe ser exclusiva de los parlamentarios", ha manifestado.

La parlamentaria de Vox ha señalado que "la violencia es inaceptable, sin importar quien la perpetre" y ha expuesto que "el asesinato debe ser castigado con la máxima pena posible, con la cadena perpetua".