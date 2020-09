IU ve "normal" que Garzón defienda la separación de poderes en democracia

El secretario de Organización Federal de IU, Ismael González, ha afirmado a Efe que "más allá de los aspavientos de cierta gente y la exageración que se está viviendo, nos parece una opinión de lo más normal del mundo, que Alberto Garzón defienda la separación de poderes en un estado democrático".

González, quien este sábado ha viajado a Logroño para inaugurar la nueva sede regional de IU, se ha pronunciado en este sentido, en relación a las afirmaciones de ayer, viernes, del ministro de Consumo, Alberto Garzón, en redes sociales, en las que acusó a Felipe VI de "maniobrar contra el Gobierno democráticamente elegido" y de "incumplir" la Constitución que impone su neutralidad.

Garzón, al igual que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, pidieron neutralidad al rey, tras su llamada telefónica al presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, lamentando la decisión del Gobierno de no refrendar su asistencia a un acto del Poder Judicial.

Para IU, ha añadido su secretario de Organización, "que en un clima de normalidad, el hecho de que un responsable político, un ministro, en este caso, pueda valorar eso, es normal".

"Lo que no entendemos (en IU) -ha dicho González- es que no se pueda ni opinar sobre la separación de poderes democráticamente en este país y que dos personas que están en una situación excepcional, como Lesmes, que tiene un mandato en vigor y que ya ha caducado con tiempo suficiente, y un monarca, cuyo padre está fugado del país".

"En un ambiente de normalidad democrática, de respeto a la separación de poderes, establecido en la Constitución Española, es normal que Alberto Garzón haga esa valoración, de una forma rigurosa y entendemos que ello pueda generar debate".

"Pero una cosa es un debate y otra -ha recalcado- que se intente generar un debate sobre el golpismo en este país, cuando siempre es la derecha la que utiliza los términos de golpe de estado o gobierno ilegítimo".

"Al final, nos encontramos con que no se puede opinar nada que no opine la derecha y, si no, siempre es un golpe de estado", ha dicho. EFE.