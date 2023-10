Nolasco: "La intención es que las políticas de VOX entren en el Ayuntamiento de Huesca"

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco (VOX), ha realizado este lunes una visita institucional al Ayuntamiento de Huesca, donde se ha reunido con la alcaldesa, Lorena Orduna (PP), y ha afirmado: "La intención es que las políticas de VOX entren en el Ayuntamiento".

En relación a los presupuestos de la capital altoaragonesa para 2024, Nolasco, presidente de VOX en Teruel, ha señalado que los ediles de este partido en Huesca tienen libertad para actuar, observando que VOX está en la oposición y que "el camino" es "negociar medidas y mociones siempre desde un punto de vista constructivo".

Ha añadido: "Se pretende favorecer la gobernabilidad de Huesca, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, y negociar todos los asuntos" porque "no queremos ser una alternancia con las políticas del PSOE, sino que queremos ser una alternativa, y no venimos a por sillones, por eso cuando nos preguntan si nuestra intención es entrar en el Gobierno, pues no, la intención es que las políticas de VOX entren en el Ayuntamiento y es lo que vamos a negociar con la alcaldesa".

Nolasco ha recordado que el presidente de VOX en Huesca es Fermín Civiac y que hay un pacto con el PP para facilitar la gobernabilidad de la ciudad. "Eso ya se hizo, de hecho Lorena Orduna es alcaldesa y se han aprobado las ordenanzas fiscales", ha concluido.