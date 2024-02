Nolasco cree que "no se está cumpliendo el pacto" de gobierno PP-VOX sobre la inmigración

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, presidente de VOX en Teruel, ha afirmado este martes que "no se está cumpliendo el pacto" de gobierno de la Comunidad Autónoma con el PP en materia de inmigración. Ha aludido así al caso de los menores extranjeros no acompañados que llegados a Aragón desde Canarias.

En declaraciones a los medios de comunicación, Nolasco ha dejado claro que el acuerdo PP-VOX "pone que no se va a facilitar a ninguna organización que trafique con seres humanos", puntualizando que "esta organización puede ser legal o ilegal".

"Sabemos que hay muchos grupos de personas que no conforman una organización criminal como tal o legal, o una ONG, pero que sí se dedican a este tipo de cosas", ha continuado Nolasco, quien ha sido tajante: "Se acabó".

Ha comentado que VOX ha pedido celebrar una reunión con el PP para revisar el pacto de gobierno "y buscar una salida a este asunto", recalcando que VOX quiere "que estos menores vuelvan con sus padres, que es con quienes tienen que estar".

Alejandro Nolasco solicitará formalmente la reunión al presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, "en breve" y ha considerado que la forma de no facilitar el "tráfico de seres humanos" consiste "simplemente en no prestarse a ello".

El vicepresidente primero del Ejecutivo ha reconocido que las competencias en materia de inmigración son nacionales y ha enfatizado: "Nosotros no tenemos por qué ofrecernos a acoger a cualquier tipo de MENA en cualquier tipo de situación" porque "eso no cabe ni en la Ley de Extranjería".

"COMO FARDOS"

Nolasco ha continuado señalando que "cualquier persona que venga de manera legal y ordenada a trabajar a España estamos encantados de que lo hagan, pero cualquier inmigrante ilegal debe ser expulsado, igual que seríamos nosotros expulsados si fuéramos a Marruecos de manera ilegal o a Mauritania, por ejemplo".

Ha dejado claro que no peligra la estabilidad del Gobierno de Aragón: "Simplemente, lo que hemos dicho es que vamos a hablar de este asunto" porque "se hizo de manera unilateral".

Además, ha considerado "completamente fuera de lugar que el Gobierno de España trate como fardos, realmente, a la gente que viene de fuera", criticando que "se dedican a lanzar a los MENA, que vienen por los distintos sitios como si fueran mercancía", de forma que "los xenófobos son ellos, quien les da un maltrato es el Gobierno central y las políticas de Sánchez".

Alejandro Nolasco ha insistido en que "con VOX en el Gobierno no se va a facilitar la llegada de inmigrantes ilegales y esto no tiene nada que ver con la política nacional, sino con cumplir el pacto en el que se dice que no se va a ayudar a las organizaciones en sentido amplio, sean ONG o mafias, a que trafiquen con ningún tipo de seres humanos".

"Queremos acabar con el efecto llamada, lo que hace que tantas vidas se pierdan en el Mediterráneo y en otros sitios", ha manifestado Nolasco, emplazando a "evitar que se produzca esta llegada masiva de inmigrantes ilegales", ha concluido.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

FORO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL

El vicepresidente primero del Gobierno regional ha hecho estas declaraciones antes de intervenir en la inauguración del IX Foro Nacional de Desarrollo Rural, en Ibercaja Patio de la Infanta, al que ha asistido la secretaria de Estado de Agricultura, Begoña García.

En su intervención, Nolasco ha expresado que este tipo de eventos "son una muestra más de la contribución intelectual al desarrollo del medio rural".

"Vivimos en la era de la tecnología y el sector agroalimentario se suma a esta revolución atravesando verdaderas dificultades motivadas por la PAC, políticas desde Bruselas que desconocen por completo la realidad de lo que aquí vivimos", ha enfatizado.