Nolasco asegura que ha tenido que llegar VOX para decir que "en Aragón no se habla catalán"

El presidente de VOX Teruel, Alejandro Nolasco, ha participado este viernes en un mitin del partido en el recinto 'Expourense' en Orense, desde donde ha dicho que ha tenido que llegar su formación para decir que "en Aragón no se habla catalán".

Así lo ha expresado en un acto en apoyo a los candidatos de VOX a las elecciones gallegas del próximo domingo 18 de febrero --Sonia Teijeiro en Lugo, María Jesús Fernández en Orense, Manuel Fuentes en La Coruña y Álvaro Díaz-Mella en Pontevedra--.

Nolasco ha asegurado "conocer las preocupaciones de Orense", algunas de las cuales son "comunes" a Aragón como el hecho de que "hay pueblos que están muriendo", lo que ha calificado como un problema "muy serio".

Ha acusado al Partido Popular y al Partido Socialista de "usar palabras comodín como 'ecosistenibilidad', 'progresismo' o 'resiliencia' para afrontar este problema de que cada vez haya menos gente en el territorio".

"En cambio, VOX actúa creando un área específica contra la despoblación en Aragón. Unas partidas presupuestarias que no existían después de 40 años de gobierno con los partidos clásicos", ha comparado.

En este sentido, ha afirmado que "ha hecho falta que llegase VOX para decir que en Aragón no se habla catalán y dentro de unos días será una realidad que ese contraste legal que tiene el catalán en Aragón va a ser borrado y vamos a poner un freno a la expansión pancatalanista en Aragón".

LEY DEMOCRÁTICA

A su vez, ha enfatizado en que la presencia de su formación en el ejecutivo autonómico "ha permitido derogar la liberticida ley de memoria democrática", así como "reclamar en Europa un régimen fiscal ultraperiférico como el que tiene Canarias".

Entre otras cuestiones, se ha referido también a que "VOX no va a facilitar la entrada de inmigrantes ilegales en Aragón"; y a la "reordenación de las energías renovables".

"Vamos a proteger el paisaje como nunca antes se ha hecho; porque hay personas que dicen unas cosas en campaña y luego en el Gobierno parece que no lo hacen", ha incidido.

"Estamos en contra de Agenda 2030, entre otras cosas, por lo nociva que es para el campo. En casi 6 meses, hemos hecho cosas que los partidos clásicos no han hecho en 40 años. No, no somos lo mismo. VOX estará en el Parlamento de Galicia", ha concluido.