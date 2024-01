Nolasco anuncia la apertura de la sede judicial electrónica a los ciudadanos

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco, ha anunciado que la Comunidad Autónoma abrirá la sede judicial electrónica --Avantius-- a las personas físicas el próximo lunes, 15 de enero.

Así lo ha manifestado este viernes en rueda de prensa, acompañado por la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, y el jefe de servicio de Tecnologías de la Información, Eduardo Pérez.

Avantius es el sistema de gestión procesal que utiliza la Comunidad Autónoma de Aragón y es el único que permite una gestión integral de los expedientes judiciales.

En consecuencia, tiene como finalidad que los órganos judiciales, fiscales, los profesionales, las administraciones y organismos públicos, las personas jurídicas y ahora también el ciudadano, puedan acceder e intervenir en el proceso judicial, con la debida seguridad procesal y digital, dentro de un expediente judicial único.

Nolasco ha enfatizado que "Aragón encabeza una iniciativa que ya están copiando otras comunidades autónomas", dado que es "la segunda comunidad en España en realizar la apertura de la sede judicial electrónica".

En cuanto a las ventajas, ha subrayado que permitirá disponer de una justicia "más ágil y accesible", y que "reduce papeleo y desplazamientos". A su vez, "acelera los procesos judiciales mediante la reducción del coste en el acceso a la información por parte de los interesados".

"Ahora, los tribunales de Aragón verán que el particular está inscrito en Avantius tanto en el registro de la persona en los expedientes, como en la ventana de notificaciones. Los tribunales podrán notificar telemáticamente a las personas físicas que están dadas de alta en la sede electrónica, en el caso de que no tengan representante. Es decir, en el caso de que no tengan abogado o procurador", ha indicado.

ACCESO A TODOS LOS DATOS DEL EXPEDIENTE

Nolasco también se ha referido a que "ahora el ciudadano podrá acceder a todos los datos del expediente, independientemente de que tenga o no representante".

De esta forma, podrá conocer el estado de su procedimiento --NIG, número, año, tipo de procedimiento, materia o delitos, órgano judicial y estado-- en el que se encuentren registrados como parte, siempre que no se encuentre en secreto sumarial.

"Un particular presenta una demanda. Si hasta ahora no tenía representante, no podía saber si se le ha dado curso o no. A partir del lunes, ese ciudadano podrá ver, aunque no tenga representante, si se le ha asignado un número en un órgano judicial concreto", ha puesto como ejemplo.

Por último, el vicepresidente autonómico ha transmitido otra novedad: "Cualquier particular podrá enviar escritos telemáticos de inicio o de trámite en aquellos procedimientos judiciales en los cuales la ley le habilita a autorrepresentarse. También podrá acceder y descargar las notificaciones que le hayan dirigido los tribunales".