Nogueras llama "súbditos" del Estado a ERC y dice que "regalan sus votos por titulares"

La candidata de JxCat al Congreso, Míriam Nogueras, ha atacado este domingo a ERC acusando a sus representantes de ser "súbditos" del Estado y ha asegurado sobre los republicanos que en esta legislatura "han regalado sus votos a cambio de nada o de titulares que son efímeros".

Nogueras lo ha afirmado en un acto electoral de JxCat celebrado en la mañana de este domingo en el barrio de Sants de Barcelona, en el que ha estado acompañada por el candidato al Senado Antoni Castellà.

"La diferencia de cómo actúan los partidos independentistas en el Congreso es la actitud. Nosotros hemos ido allí como catalanes, no como súbditos", ha afirmado Nogueras en su intervención en clara alusión a ERC, a lo que ha añadido: "Nuestra manera de trabajar allí es defender a Cataluña, que es muy diferente a la de regalar los votos a cambio de nada o de titulares que terminan siendo efímeros".

Al hilo de esta cuestión, la cabeza de lista y diputada de JxCat en el Congreso desde 2016 ha reivindicado que en esta última legislatura los cuatro diputados y los cinco senadores de su partido han hecho "mucho trabajo", han presentado más de 13.000 iniciativas parlamentarias y han sido uno de los partidos con una mayor proporción de participación en la Cortes.

Preguntada sobre cuál será la manera de funcionar de los diputados de JxCat que sean elegidos el 23J, Nogueras ha puesto como ejemplo el intento del Gobierno en 2022 de aprobar la llamada ley de equidad sanitaria, también conocida como Ley Darias, para tratar de modernizar y proteger la sanidad pública en España, contra la que JxCat maniobró para tumbarla.

"Para aprobar aquella ley, los votos de JxCat eran decisivos. Pero aquella ley no declaraba intocable el sistema de salud catalán ni aseguraba la transferencia de la financiación que nos deben. Así que les dijimos que no", ha asegurado Nogueras sobre aquel proyecto de ley del gobierno.

ATAQUE A LOS SOCIALISTAS

Siguiendo la tónica habitual en los primeros actos de campaña, además de criticar a ERC Nogueras ha buscado la confrontación con el PSOE acusando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los socialistas de predicar en mensaje "falso" cuando "dicen que el PSOE" se lo ha jugado todo por Cataluña.

"Cuando lo oigo, me entran ganas de reír. Y después de llorar, porque lo que yo he visto es que no han hecho nada por Cataluña. Lo que han hecho ha sido no solo bloquear económica y culturalmente a los independentistas sino a Cataluña entera", ha aseverado.

En ese sentido, ha añadido que tanto el PP como el PSOE han maniobrado históricamente para perjudicar a Cataluña: "Podría dar muchas evidencias de que azules y rojos han intentado hundir siempre a Cataluña para salvar a España. Mirad lo que han hecho con Rodalies o con el corredor mediterráneo".