Nogueras (Junts) a Rufián: "No haremos de bomberos de sus malos acuerdos" con el Gobierno

Borràs no acepta "lecciones" de los que les acusan de no ser de fiar, en alusión a ERC

La candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, ha avisado este jueves al cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, de que no harán "de bomberos de sus malos acuerdos" con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

Así lo ha manifestado en un mitin en Manresa (ERC) después de que ERC haya instado a Junts y la CUP a exigir juntos el traspaso del servicio de Rodalies: "¿Dónde ha estado Rufián estos años? Porque el traspaso de Rodalies lo tenemos desde hace años. Lo necesario es que no traspasen la infraestructura y el dinero".

"Lo que no puede pretender Rufián es que hagamos de bomberos de sus malos acuerdos, sin que ellos rectifiquen su sumisión al PSOE y Sumar. No haremos de muleta de nadie", ha subrayado Nogueras, que ha llamado al independentismo a asumir el compromiso de no votar ninguna ley en el Congreso que vacíe a Catalunya de competencias.

Tras asegurar que desde Junts siempre se ha practicado la unidad, ha añadido que siempre han tenido claro cuáles son sus socios preferentes y cree que son "otros" los que no lo tienen claro.

BORRÀS

La presidenta del partido, Laura Borràs, ha pedido no poner a todos los partidos independentistas en el mismo saco y ha advertido de que no aceptan "lecciones" de los que se le acusan de no ser de fiar.

Todo ello después de que el número 3 de ERC al Congreso, Francesc-Marc Álvaro, haya afirmado que la decisión de dos independientes de Junts de entrar en el gobierno de la Diputación de Barcelona de PSC y comuns "pone en evidencia, lamentablemente, que Junts no es de fiar".

"Los que nos lo dicen han preferido pactar con el PSC en la Diputación de Lleida y Tarragona con un entusiasmo que ya nos hubiera gustado encontrar para hacer un pacto en la de Barcelona", ha reprochado Borràs a los republicanos.

En su opinión, hay quien practica la unidad "con la boca pequeña" mientras que desde Junts --ha defendido-- intentan actuar con coherencia aunque esto signifique no estar en el gobierno de la Diputación de Barcelona.

REPROCHE A LOS DÍSCOLOS DE JUNTS

De forma velada, también ha tenido palabras de reproche contra los dos diputados de Impulsem Penedès que se presentaron en coalición con Junts a las municipales y que han votado a favor de la candidatura del PSC, el alcalde de Igualada, Marc Castells, y el de Torrelles de Foix (Barcelona), Sergi Vallès, a los que ha acusado de escoger "el camino fácil".

"Ya está bien del discurso de las sillas y las 'paguitas'. Lo decimos alto y claro, claro que somos de fiar", ha reivindicado.

Para Borràs, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, y el líder del PP y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, son "dos caras de la misma moneda, y cuando hablan del derecho a la autodeterminación, la misma cara de la misma moneda".

CATALÁN

Además de cargar contra el papel de la Junta Electoral Central (JEC) en estas elecciones, ha lamentado la "cruzada" del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el modelo de inmersión lingüística en Catalunya.

"Ya está de fiarnos de los que han anunciado unas 200 veces que han pactado con el Estado el blindaje del catalán. Ya está bien de no tener claro que el objetivo del Estado no es blindar la lengua, es arrinconarla, menospreciarla, empequeñecerla y folclorizarla", ha sostenido.

CONCENTRAR EL VOTO

El candidato al Senado, Antoni Castellà, ha interpelado a los votantes decepcionados de ERC, CUP y a los que estén enfadados y contemplen la abstención que concentren el voto en Junts porque, además de reivindicar que representan la unidad del independentismo, defiende que son los "únicos" que se comprometen a no investir ningún presidente español si no apuesta por la amnistía y reconoce el derecho a la autodeterminación.

"Estas elecciones no van ni de izquierdas ni derechas si eres catalán, van de la supervivencia de Catalunya", ha zanjado.