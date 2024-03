Nogueras avisa a los jueces que prevaricarán si no aplican la amnistía y que la ley ya no depende de su "fabulación"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha avisado a los jueces españoles que prevaricarán si no aplican la ley de amnistía cuando entre en vigor, mientras que ha sostenido que la norma ya no dependerá de la "imaginación y fabulación" de la "cúpula judicial" porque se ha "internacionalizado" y no depende del Código Penal de España.

Así lo ha expresado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha sostenido que la amnistía, tras los cambios acordados con PSOE y ERC, tiene como "referente" del delito de terrorismo a la normativa europea y tiene inspiración en el informe preliminar de la Comisión de Venecia, que señala que la medida de gracia "se tiene que aplicar".

"Esta ley, como ha dicho también la Comisión de Venecia en su informe preliminar, se tiene que aplicar. Veremos a ver si hay algún juez que esté dispuesto a prevaricar, en todo caso, por no aplicar esta ley", ha apercibido la dirigente de Junts, descartando que la judicatura tenga dificultades a la hora de aplicar la amnistía.

Nogueras se ha congratulado de que la norma ahora "está como tenía que estar" y que antes "tenía agujeros" porque dependía de la interpretación de los jueces en España. "Apelando al Código Penal español se permitía esta imaginación y fabulación que existe en gran parte de la cúpula judicial española", ha añadido, indicando que se ha podido llegar a un acuerdo "bajando a la realidad y subiendo la calidad de la ley".

En su opinión, "muchos independentistas" y personas que han defendido la independencia de Cataluña están acusados de terrorismo "solo por el hecho" de haberse manifestado, y estos cambios en la amnistía dejan claro que "un terrorista no puede ser alguien que se manifiesta, aunque sea independentista" porque la legislación europea esgrime lo que "es un terrorista y qué hace un terrorista".

Preguntada sobre si su formación ha abandonado la vía unilateral, Nogueras ha afirmado que han dejado "muy claro" que no renuncian "a nada", si bien ha insistido en que "una vez todas aquellas personas que están injustamente acusadas puedan volver a la normalidad" podrá empezar a partir de ahí "un diálogo político de igual a igual".