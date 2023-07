Nogueras apela a los abstencionistas y a concentrar "el voto de Catalunya" en Junts

Puigdemont pide desconfiar de los que piden el voto para frenar al PP y Vox y de los que reclaman "migajas"

La candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, ha apelado este viernes a los abstencionistas y a concentrar el "voto de Catalunya" en su candidatura para poder imponer su política al futuro gobierno, destacando que no fallará en su compromiso.

"Tenemos que enviar un mensaje claro. En Catalunya, Catalunya. Ni PP ni PSOE, Catalunya. Ni España de derechas, ni España de izquierdas, Catalunya. Ni Pedro Sánchez, ni Alberto Núñez Feijóo, Catalunya y presidente Carles Puigdemont. ¡Catalunya, Catalunya y Catalunya!", ha exclamado en el mitin final de campaña en los Jardinets de Gràcia de Barcelona, tras añadir que los que decidan no votar castigarán a las presentes y futuras generaciones.

También ha llamado a convencer a los que aún dudan si votar el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont pensando en el futuro para defender la lengua y Catalunya: "Todas las elecciones van de Catalunya. Si os piden el voto para parar a la derecha y no os dicen nada más, desconfiad. Y si os lo piden para condicionar mejor a Sánchez para que nos den unas migajas y algo más, también".

Tras no encontrar ningún motivo para no ir a votar y para no votar a un partido independentista, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha avisado de que no pactarán en Madrid "a cambio del dejarlo estar, ni transferencias ni soluciones personales", ha vaticinado que Pedro Sánchez, puede acabar como otros exdirigentes políticos como Soraya Sáenz de Santamaría y Albert Rivera, y ha apelado a concentrar el voto en Junts porque, a su juicio, es el único útil para Catalunya.

"No hemos dado apoyo a partidos que buscan la destrucción de partidos independentistas", ha advertido la presidenta del partido, Laura Borràs, en una crítica velada al apoyo de ERC al Gobierno de Sánchez, y tras reivindicar que desde Junts siempre han practicado la unidad con hechos y que Catalunya no es un problema, ha defendido que la independencia de Catalunya es la solución.