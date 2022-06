Nobel de Economía espera que la UE controlará la inflación y pide un acuerdo global para reducir emisiones

El Premio Nobel de Economía Paul Krugman ha asegurado este lunes que Europa controlará la inflación derivada de la guerra de Ucrania y ha pedido no olvidar los problemas verdaderamente "irremplazables": el hambre en el mundo y los efectos del cambio climático, para lo que ha urgido a un acuerdo internacional de reducción de emisiones.

"Hay momentos en los que me alegro de no ser joven porque no sé el aspecto que tendrá este planeta en 30 años, es aterrador", ha manifestado en la conferencia inaugural del 33 Congreso Internacional del Centro de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC), que se celebra hasta el miércoles en el Palau de les Arts y aborda las dinámicas mundiales en la era post-COVID.

En su ponencia con el título 'Cooperando para un futuro mejor', Krugman ha apuntado a las desigualdades extremas y al cambio climático como los principales problemas actuales, remarcando que crisis como la inflación son "transitorias" y se pueden superar con políticas públicas. "Parece difícil de creer, pero Europa controlará la inflación", ha aseverado.

Por eso ha indicado que no le preocupa tanto la crisis energética como la alimentaria en el mundo y el riesgo de "hambrunas". Ha advertido así que las crisis que persistirán son "las desigualdades extremas que están destrozando sociedades" y los daños al medio ambiente que hacen que "este planeta sea más inhabitable para todos", como la sequía o las olas de calor cada vez más acuciantes. "No podemos reemplazar estos problemas", ha avisado, y ha recordado que las personas pueden combatirlos a nivel individual.

El economista estadounidense, Premio Nobel en 2008, ha señalado que el cambio climático no es el único problema medioambiental y se ha mostrado esperanzado con el despliegue de las energías alternativas, un "milagro" que ya se ha iniciado y en el que cree que contribuirán las cooperativas.

Ha abogado especialmente por un compromiso global de reducción de emisiones porque de lo contrario, ha alertado, habrá "un desastre de proporciones grandísimas" y el mundo será "mucho peor". "Las emisiones son globales, no podemos escapar", ha reivindicando, para defender que los estados deben coordinarse y reforzar sus políticas 'verdes'.

MÁS VACUNADOS EN ZONAS MENOS PRO-TRUMP

Durante su discurso ha defendido el papel de ayuntamientos y entidades del Tercer Sector y la importancia de las políticas públicas y los mensajes que se trasladan a la ciudadanía. Ha puesto como ejemplo que las tasas de vacunación contra la COVID en Estados Unidos son menores en las zonas donde más votos recibió el expresidente Donald Trump, además de agradecer a los asistentes al congreso que portan mascarilla porque "es prudente incluso en estos momentos".

Por otro lado, Krugman ha puesto en valor el papel de las cooperativas en ámbitos como la vivienda y el de los sindicatos a lo largo de la historia para combatir las desigualdades y lograr mejoras laborales. "La desigualdad extrema destruye y distorsiona la sociedad --ha expuesto--, reduce la posibilidad de participar de forma colectiva porque las personas piensan que no forman parte".