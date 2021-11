Noa homenajeó a los grandes del jazz en el Cartagena Jazz Festival

La cantante Noa vino, este viernes 5 de noviembre, al Cartagena Jazz Festival a presentar su último proyecto musical bajo el nombre de 'Afterallogy'. Publicado en abril de 2021, el disco está compuesto por 12 clásicos del jazz.

El público pudo disfrutar de estándares como 'My funny Valentine', 'Oh Lord' o 'Anything goes'. El concierto rindió homenaje a los grandes músicos de jazz de los cincuenta y se celebró en el Auditorio El Batel.

Este trabajo de homenaje al jazz, realizado con su inseparable guitarrista Gil Dor, es el resultado del diálogo entre ambos artistas durante 30 años. Gil Dor y Noa se conocieron en 1989 y desde entonces han explorado diferentes territorios musicales, han escrito cientos de canciones y han trabajado con todo tipo de bandas. El año pasado, tras tomar cierta perspectiva, pensaron que había llegado el momento de hacer lo que siempre habían querido: grabar un disco de jazz.

La cantante, nacida en Israel, refleja perfectamente en su sugerente música su propia mezcla cultural: el origen yemení de su familia, su infancia y adolescencia en Estados Unidos y su vida presente en Israel.

Noa es sin duda una de las mejores cantantes del mundo, en su ya larga carrera ha actuado en los mejores teatros y en lugares tan simbólicos como la Casa Blanca, el Vaticano y el Coliseo de Roma. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas y productores de la talla de Stevie Wonder, Pat Metheny, Quincy Jones, Sting y Andrea Bocelli entre otros muchos.

Noa inauguró los conciertos de sala del Cartagena Jazz Festival que este primer fin de semana tendrá además los conciertos de Dom La Nena, Maria Yfeu y Martirio con Chanco Domínguez en su homenaje 'A Bola de Nieve'. Más información y venta de entradas en jazzcartagena.es