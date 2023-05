NN.GG presenta sus propuestas para el 28M para que los jóvenes vuelvan a ser "punta de lanza" de la victoria de Ayuso

Nuevas Generaciones de Madrid ha presentado este jueves sus propuestas electorales de cara a los comicios del 28 de mayo con el objetivo de que los jóvenes vuelvan a ser "punta de lanza" de la victoria de la presidenta de la Comunidad y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

Las ha desgranado este jueves el presidente de la organización juvenil, Ignacio Dancausa, en un acto en la capital, donde ha estado acompañado del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, el vicepresidente de la Comunidad, Enrique Ossorio, y la vicesecretaria de Sectorial, Inmaculada Sanz.

"Hay un topicazo que dice que al PP le votan los viejos, que el PP sobrevive, que el PP gana porque les votan los pensionistas que toda la vida votaron al PP. Eso es mentira. El 4M el 58% de los jóvenes votaron a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, casi seis de cada diez. Los jóvenes van a volver a ser la punta de lanza de la victoria el 28 de mayo", ha señalado Dancausa.

En materia de educativa, la agrupación juvenil propone reforzar la promoción de las universidades como espacios de excelencia educativa e investigadora. Dancausa ha defendido que las universidades son espacios de libertad de expresión, donde "no puede haber ideologización, donde no puede haber politización," porque para educarse en libertad, para defender la verdad, para defender el rigor, no hay que "estar condicionado por una ideología".

Por otro lado, han planteado la obtención de beneficios fiscales para jóvenes que estudien y trabajen simultáneamente, "ya que un joven que financia sus propios estudios está, por una parte, aportando un valor añadido a la economía al formar capital humano, así como contribuyendo a la producción nacional, un esfuerzo que consideran de recibo premiar". "Tiene que haber ayuda para todos aquellos valientes y para esas personas trabajadoras que se forman", ha señalado.

Enmarcado en el fomento del deporte entre los más pequeños y los jóvenes, NN.GG de Madrid ha ideado la organización de unas olimpiadas madrileñas anuales en las que participen colegios e institutos madrileños de forma voluntaria, así como instan a bonificar la tasa de federación del deporte en el que se inicien los jóvenes menores de 18 años.

VIVIENDA Y CARNÉ JOVEN

Siguiendo la línea de lo ideado por la presidenta Ayuso, Dancausa ha trasladado la propuesta de que la próxima legislatura sea la de la vivienda joven con el desarrollo de programas y medidas destinadas a solucionar los problemas de emancipación que tienen los jóvenes.

Por último, han propuesto potenciar el uso y las posibilidades que ofrece el Carné Joven, por ejemplo, desarrollando una aplicación móvil para IOS y Android que incremente la interacción de los usuarios con las ofertas y eventos de interés programados.

Del mismo modo, quieren incluir los espectáculos taurinos desarrollados en la plaza de toros de Las Ventas en el Carné Joven para promover la tauromaquia como patrimonio cultural español entre los más jóvenes.