Niños Mutantes, Ojete Calor, Siloé y Trashi se incorporan al cartel del festival Oh, See!

La banda granadina Niños Mutantes, así como Ojete Calor, Siloé y Trashi se incorporan al cartel del festival Oh, See! que se celebrará en el auditorio municipal de Málaga capital los días 24 y 25 de mayo. La cita musical también suma a nuevos djs a su propuesta.

Cabe recordar que entre los grupos ya anunciados por Oh, See! se encuentran La Casa Azul, Dani Fernández, Delaporte, Ginebras, Besmaya, Derby Motoretas Burrito Kachimba, Niña Polaca, Sexy Zebras y Veintiuno, además de casi una decena de djs que se han convertido en un clásico de este evento.

En cuanto a las incorporaciones destaca especialmente la presencia del grupo Niños Mutantes, toda vez que hace apenas unos días que los de Granada anunciaron su despedida después de 30 años de trayectoria, y desde Oh, See! aseguran que será la única oportunidad para verles tocar en vivo en la provincia de Málaga.

Además, el dúo nacional más divertido y disparatado, formado por los actores Carlos Areces y Aníbal Gómez, Ojete Calor, también se suma al festival malagueño con su propuesta de 'subnopop'; como también lo hace Siloé, formación de pop nacional revelación de 2023 que repite presencia en el festival; y Trashi, que pondrá en el escenario el descaro punk-pop que despliegan sus cuatro jóvenes componentes.

Oh, See! Málaga también ha confirmado nuevos nombres para su escenario de djs como Virginia Díaz, sinónimo de 'cultura musical', presentadora del programa de Radio3 '180 Grados' y el de TVE2, 'Cachitos de hierro y cromo'. En su faceta de dj, la presentadora ha recorrido los mejores festivales y clubs del país con sesiones en las que no falta el baile y el desenfreno.

Otra de las confirmaciones más sonadas es la de la prestigiosa dj internacional, productora, creadora de contenido de moda y lifestyle, Luceral, que se une a este festival después de su paso por eventos tan importantes como Bruch Electronik, Brava Madrid, SpaceOfSound o Marina Beach.

El artista granadino Delaschuches promete un espectáculo increíble gracias a su vínculo posible entre el house francés más refinado, el hard bass ruso y los mejores edits de flamenco. La fiesta más underground de Málaga también está asegurada con Fiebre djs.

Otro artista que repite será el capo de una de las tiendas de vinilos más importantes de toda España, Discos Bora Bora (Granada). DonGonzalo está preparando en su laboratorio una intensa sesión para vibrar en Oh, See! Club.

Por último, bajo el nombre de Xtrtnt se esconde un grupo de músicos y productores andaluces que en sus sesiones dan rienda suelta a todo el bagaje musical que poseen con espectáculos en los que se puede escuchar a Nirvana y Camela casi al mismo tiempo.