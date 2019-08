Un niño, tras ser salvado por una socorrista en Mallorca: "Pensaba que no me ibas a sacar por ser negro"

Una joven argentina de 25 años se ha convertido en toda una heroína después de lanzarse al mar para salvar a un niño senegalés de morir ahogado en Palma de Mallorca. Todo ocurrió el pasado sábado 27 de julio cuando Macarena Cabrujo terminó su jornada laboral y se quedó en la playa de Can Pere Antoni jugando al voleyball. Era un día malo para bañarse. Las autoridades habían levantado la bandera roja en la zona por las malas condiciones del mar.

De repente, Macarena vio que un niño de diez años se estaba ahogando a unos 200 metros de la orilla. A pesar de las malas condiciones del mar y de no disponer de material de rescate, Macarena no se lo pensó dos veces y entró al agua para rescatar al menor. "El mar tiraba con mucha fuerza. Aunque puedo aguantar horas en el mar, sabía el riesgo al que me enfrentaba", relató después.

Macarena pudo llegar al lugar donde se encontraba el niño. "Le di un fuerte abrazo y le llené de besos. Nunca he estado en una situación tan difícil", subrayó. Un barco de prácticos del puerto llegó hasta ellos y les lanzó un flotador para que pudieran acercarse a la costa.

La socorrista también ha contado que, tras ser salvado de morir ahogado, el niño le dijo: "Pensé que no me ibas a sacar porque soy negro". Estas palabras han marcado a la socorrista. "Si un niño de 10 años tiene eso en mente es muy triste como sociedad", ha contado.

El Instituto Balear de Emergencias ha agradecido el gestor heroíco de la joven argentina.