Ningún miembro del Govern acudirá a la manifestación contra la ampliación del Aeropuerto

Ningún miembro del Govern acudirá este domingo a la manifestación en Barcelona contra la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat convocada por las plataformas Xarxa per la Justícia Climàtica y Zero Port, han explicado fuentes del Ejecutivo catalán a Europa Press.

La posible participación de miembros del Govern a esta protesta fue uno de los argumentos que esgrimió el Gobierno de Pedro Sánchez para suspender la inversión acordada entre el Ejecutivo central y la Generalitat para ampliar el Aeropuerto.

De hecho, el 7 de septiembre la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa afirmó que no descartaba que algún conseller participara en esta manifestación: "No me sorprendería", dijo.

Además, la secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, apuntó que los republicanos participarían de alguna manera en esta protesta y abrió la puerta a que alguno de sus consellers asistiera a la manifestación.

Finalmente ninguno de los miembros del Govern participarán, aunque sí que irán representantes de ERC, como el exconseller Raül Romeva, la portavoz adjunta en el Parlament, Meritxell Serret, la eurodiputada Diana Riba y otros diputados y cargos de los republicanos.