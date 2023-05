Nieva (PSOE) promete plan de empleo y un millón de m2 de suelo industrial si revalida la Alcaldía de Manzanares

El alcalde de Manzanares y candidato del PSOE a la reelección, Julián Nieva, ha prometido poner en marcha un plan de empleo y poner en funcionamiento el millón de metros cuadrados de suelo industrial que el presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, se ha comprometido a poner a disposición de la ciudad.

Este millón de metros cuadrados, según ha explicado a Europa Press Nieva, daría comienzo a lo que sería una actuación urbanizadora industrial que "nos haga tener cerca de dos millones de metros cuadrados para poder afrontar importantes retos e importantes proyectos con los que estamos prácticamente trabajando", ha afirmado.

Dicho esto, el candidato socialista ha comentado que su equipo tiene proyectado "un sinfín" de medidas que no solo están contempladas en el programa electoral, sino que se están gestionando de manera anticipada, ha dejado claro.

Así, ha puesto como ejemplo el convenio firmado con promotores de plantas fotovoltaicas para hacer una serie de actuaciones medioambientales --hasta un total de 20-- que van a hacer que Manzanares sea "una de las ciudades medioambientalmente hablando más sostenibles". Todo ello --ha explicado-- es consecuencia de un plan estratégico de energías renovables que se aprobó y que, por tanto, "trabajamos sobre un guión ya establecido", ha subrayado.

Entre los logros de la legislatura, ha destacado la recuperación de la ciudad desde el punto de vista de infraestructuras y desde el punto de vista económico. También en el ámbito turístico, Manzanares ha alcanzado "cifras récord" como cerca de 50.000 visitantes en el año 2022, ha apuntado Nieva, quien ha subrayado que Manzanares es "una ciudad mucho mejor" que la que era en 2015 cuando Nieva llegó a la alcaldía.

De otro lado, ha explicado que su candidatura ofrece la experiencia acumulada durante estos ocho años en los que su equipo ha demostrado que Manzanares es una ciudad "mejor". "Hemos reducido el desempleo a la mitad", ha defendido Nieva, quien ha insistido en que candidatura ofrece "un Manzanares mejor" que ha completado infraestructuras en todos los ámbitos y que se ha convertido en estos ocho años "en una realidad empresarial de las más importantes de Castilla-La Mancha".

Su candidatura, ha defendido Nieva, ha demostrado su capacidad para gestionar la sanidad, los servicios sociales, el urbanismo o las infraestructuras y lograr que Manzanares "sea una referencia provincial" en muchos aspectos.

RESALTA SU CAPACIDAD DE PACTAR

Sobre los posibles pactos postelectorales, Julián Nieva ha defendido que como alcalde ha demostrado su capacidad de pactar porque en la presente legislatura --ha dicho--, a pesar de tener una mayoría "muy absoluta", no le ha impedido practicar la política del acuerdo, de la cercanía y del contacto con la ciudadanía. Tanto es así, ha calculado Juliá Nieva, que más del 80 por ciento de las medidas que él ha llevado en la práctica esta legislatura se han aprobado por unanimidad.

Por lo tanto, ha manifestado, la política de pactos "la lleva dentro" y le gusta intentar en la medida posible pactar. No obstante, reconoce que le ha resultado "difícil" en algunos momentos pactar con el PP cuando ellos "no han estado con los ciudadanos de Manzanares" como por ejemplo cuando --ha indicado-- "estuvieron en contra de terminar el pabellón polideportivo municipal o estuvieron en contra de un plan de asfalto". "En general opto por la política del acuerdo y he demostrado que para mí ha sido un método de trabajo", ha insistido.