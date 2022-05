Nieto (Por Andalucía) reprocha a Moreno que hable de "culebrón" y le recuerda "corrupciones de mascarillas"

La candidata de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto, tras las críticas del presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el PP-A, Juanma Moreno, sobre el "culebrón" en el que, a su juicio, está inmersa la coalición de izquierdas, le ha recordado a éste las "corrupciones de mascarillas".

En este sentido y en declaraciones a los periodistas en Córdoba, Nieto ha aclarado a Moreno que "se equivoca si piensa que me va a despistar de poner el foco mediático en los muchos problemas que ha desatendido, en lo muy desacertadas que han sido sus decisiones y en las consecuencias tan graves que han tenido para el pueblo andaluz".

Por eso, desde Por Andalucía no van a "desperdiciar ni un segundo" en tratar sus cuestiones internas, subrayando Nieto que "se acabó de hablar de nuestras cosas", pues se van a "centrar en las cosas que interesan a la gente", como "el desempleo, la vivienda o la desigualdad", que son las cuestiones "que han estado en la mano de Moreno y que no se han hecho bien".

Así, ha recordado que, "cuando se produjo el destrozo formidable del Partido Popular, con manifestaciones en las calles, por compras fraudulentas y corrupciones de mascarillas", que "puso al PP en un brete", ella en el Parlamento andaluz deseó a Moreno "suerte" y "ánimo, para que, con prontitud", en el PP "resolvieran bien" dicha situación, "en beneficio de su organización y del conjunto de la gente a la que representan".

Pero, según ha argumentado, "decir es hacer", porque lo que "no puede una persona es decir una cosa", en este caso Juanma Moreno, "y luego intentar jugar a estos rollitos y a estos fangos para que yo no le diga" que, por ejemplo, "aquí en Córdoba, no tiene derecho a afirmar, sin sonrojarse, que no se puede guardar dinero con la que está cayendo".

Nieto se ha referido así a como, cuando estaba en la oposición, el PP-A reclamaba los programas referidos a "áreas de revitalización" en barrios como los del casco histórico de Córdoba, en donde se encuentran los patios que este viernes ha visitado Nieto y que corre el peligro de convertirse en "un parque temático", pero resulta, según ha lamentado, que "aquella vehemencia se le olvidó al PP tan pronto como empezó a gobernar", siendo este "un ejemplo de los problemas que el PP heredó, pero que ahora son más graves que cuando llegó al Gobierno" andaluz.

A este respecto y tras asegurar que cuando la coalición de izquierdas gobernó en Andalucía actuó en dichos barrios y que si vuelve al Ejecutivo autonómico volverá a intervenir en ellos, Nieto ha lamentado el "ensanchamiento de la brecha de la desigualdad que el Gobierno de la Junta, no solo está consintiendo, sino que ha alimentado", siendo "responsable de su agravamiento", pues el Ejecutivo de Moreno ha "presumido de que le han sobrado fondos públicos de la UE" que recibió para combatir las consecuencias económicas de la pandemia.

En cuanto a la opinión de Moreno de que Por Andalucía "jamás" posibilitaría con sus votos que él pudiera ser investido de nuevo presidente de la Junta, Nieto ha aclarado que ella, a preguntas de un medio de comunicación sobre qué haría la coalición de izquierdas en caso de que el que PP fuera la fuerza más votada pero precisara de Vox para gobernar, solo respondió que, "en ese escenario, la coalición tendría que hacer una reflexión serena" sobre dicho escenario "y sus consecuencias", y nada más.

MARCA Y LISTAS

En cuanto a los problemas que pudiera suponer a Por Andalucía el registro de su marca, Nieto ha señalado que "el registro para el tráfico comercial es una cosa", mientras que "para el ámbito de lo político es otra, y están nuestros compañeros en ello", pero, "por si hay alguna duda", ha afirmado que "no hay ningún tipo problema al respecto de esta cuestión".

Al margen de ello, Nieto, quien ha dicho desconocer quién encabezará o quiénes integrarán la lista de Por Andalucía en Córdoba, ha asegurado que "va todo muy bien", aclarando, ante el hecho de que el plazo para el registro de las candidaturas se cierra el lunes, que supone que se presentarán "antes" y ha señalado: "No creo que apuremos tanto como en el anterior" registro, el de la propia coalición.