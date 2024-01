Nieto (Por Andalucía) pide un turismo "que atienda a nuestras necesidades" y no en "un modelo agresivo"

La portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha pedido a la Junta que la política pública turística "se reoriente para hacerla compatible y armonizarla con las circunstancias del cambio climático" y no sea "un modelo agresivo y depredador de recursos", de forma que atienda "a nuestras necesidades de agua", ya que "las circunstancias en las que vivimos no parece que sean coyunturales", así como cree que es necesaria una "diversificación" de la oferta para "romper la estacionalidad".

Así se ha pronunciado Nieto a preguntas de los periodistas en Huelva sobre los datos conocidos este miércoles con respecto al aumento de un 2,7% en las pernoctaciones en establecimientos hoteleros andaluces en 2023 y con motivo del inicio de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra desde este miércoles en Madrid.

Al respecto, la parlamentaria ha subrayado que se trata de un sector que es muy importante para la economía de Andalucía y ha abogado porque "se acompase a la garantía de generación de riqueza y de empleo en el futuro" ya que "las decisiones de ahora afectarán a las próximas décadas", al considerar que "no se puede concentrar todo" en la oferta de "solo, playa y en el modelo agresivo de macrourbanizaciones".

"Y seguir contando visitantes como el mayor éxito de nuestras campañas turísticas, es decir, el éxito cuantitativo quizá no es el camino de éxito que necesita el turismo de Andalucía para las próximas décadas. Tenemos que pensar que ya están anunciadas restricciones para la población en las casas de familia, si no llueve en estas semanas, y parece que no va a hacerlo, y si no llueve en los próximos meses en el verano tendremos esas restricciones, que son muy graves y también afectan a la actividad turística, ya que condicionan toda la actividad económica y social de nuestra tierra", ha enfatizado.

En este punto, ha lamentado que "el mismo Gobierno andaluz sigue autorizando macrourbanizaciones en zonas donde ya hay una oferta de alojamiento turístico importante" y que "está autorizando actividades económicas y productivas en zonas donde el agua escasea sin atender a que sin agua se nos cae ese sector y se nos cae el turismo".

Asimismo, Nieto se ha referido también a la vivienda turística, señalando que "está estudiado que el consumo de agua en este tipo de viviendas es sensiblemente superior al de la población residente", así como que están "provocando sufrimiento social" por "el encarecimiento de las viviendas" y "esa colmatación de determinadas zonas, con viviendas que solo se ponen a disposición de la ciudadanía si es para uso turístico, está generando un encarecimiento que hace que la gente que vive en esos sitios cada vez tenga más difícil el acceso".

"Y sobre todo para la gente más joven que quiera tener un proyecto vital de futuro donde reside. Por tanto, hay que reflexionar sobre esas variables. Estamos hablando de un Gobierno que todavía no ha sido capaz de sacar una normativa para la vivienda turística. Por tanto, esperemos que Fitur sea un éxito, pero también que la política pública turística en Andalucía se reoriente para hacerla compatible y armonizarla con las circunstancias de un cambio climático que ha venido para quedarse y que, por tanto, necesita de una modificación de dónde ponemos los índices que valoren la cálida de la riqueza y del empleo que genera este sector", ha destacado.

En este sentido, considera necesario "invertir en nuestro formidable patrimonio cultural, donde también podemos sacar una ventaja cualitativa y cuantitativa a otros destinos turísticos que no tienen la fortuna que tenemos nosotros de tener un patrimonio tan extraordinario", de forma que los visitantes "no se concentren sólo en unas pequeñas zonas y sólo durante un pequeño espacio de tiempo, porque eso agota unos recursos que cada vez, lamentablemente, vemos que son más escasos".

Por ello, ha pedido a la Junta que invierta en el mantenimiento de los dólmenes de El Pozuelo, pedanía del municipio onubense de Zalamea la Real, que "está completamente abandonado" a pesar de ser "un Bien de Interés Cultural", lamentando que "se ha caído hasta la cartelería".