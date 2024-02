Nieto: La Junta "no usa los indultos políticamente" y la postura ante la medida solicitada en los ERE será jurídica

El consejero de Justicia e Interior de la Junta, José Antonio Nieto, ha asegurado que "el Gobierno de Juanma Moreno no usa los indultos políticamente y no lo ha hecho en el pasado y desde luego no lo va a hacer tampoco en el presente ni en el futuro", por lo que ha dicho que la postura de la Junta ante esta medida de gracia solicitada por los condenados en el caso de los ERE será jurídica.

Así se ha pronunciado Nieto en declaraciones a los periodistas en Málaga, al ser preguntado por cuál será la postura de la Junta, única parte perjudicada en el caso de los ERE fraudulentos financiados con fondos autonómicos, tras pedirle la Audiencia de Sevilla que informe sobre las solicitudes de indulto de los ocho condenados a cárcel por este asunto, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán.

Al respecto, ha asegurado que no sabe cuál será la respuesta que se dé por parte del Gobierno andaluz "pero sí cómo será y será la que el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía considere más adecuada en derecho". "Porque desde la Junta de Andalucía, al contrario que desde otros órdenes y desde otros gobiernos, entendemos que un indulto no puede tener un contenido político, tiene que tener un contenido jurídico", ha dicho.

"Nosotros lo único que vamos a valorar en este caso, y lo harán los letrados de la Junta de Andalucía, es si se dan las circunstancias, si la ley permite que en este caso se pueda producir una medida de este tipo", ha apostillado el consejero.

Al respecto, ha señalado que "si se entiende que la ley lo admite y que en la filosofía de la ley se puede hacer, pues la respuesta será en positivo; y si la ley interpretada por los letrados, desde el punto de vista técnico, se entiende que no es de aplicación, no procede ese indulto, pues la respuesta será negativa".