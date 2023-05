Nieto exige al Gobierno que "deje a un lado las críticas" a jueces y fiscales y "se centre en resolver el problema"

El Consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, le ha pedido al Gobierno de España que "deje a un lado sus críticas sin sentido a todos los operadores de la justicia, particularmente a jueces y fiscales", y "se centre en resolver el problema de la asistencia judicial a los ciudadanos, que es la prioridad absoluta".

Así lo ha indicado Nieto este miércoles en la atención a medios que ha tenido en Coria del Río (Sevilla) antes de visitar los juzgados, en la que ha calificado de "profundo error" tales críticas y le ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "prudencia", al tiempo que se ha mostrado poco confiado en relación a la reunión que mantendrá este miércoles el Ministerio de Justicia con los jueces y fiscales ante la posible huelga que han anunciado para el 16 de mayo.

"Me gustaría decirle que tengo toda la confianza puesta en la actuación del Ministerio de Justicia y que en la reunión que se celebra hoy quede resuelto el problema y zanjada la polémica, pero me temo que eso no va a ser así. La polémica que el Gobierno de España ha abierto en relación a los fiscales me parece que tiene como objetivo, una vez más, correr una cortina de humo y hacer que la polémica esté encima de la justicia", ha manifestado Nieto.

En este sentido, el consejero de Justicia ha pedido que se resuelva el problema para que la justicia "deje de ser un foco de noticias por el conflicto y empiece a ser una noticia por lo que hoy estamos viendo aquí, porque se invierte en justicia, porque se mejoran los espacios en los que se imparte o porque se mejora el servicio al ciudadano", que "es la clave en la que tenemos que estar todos", ha apuntado.

Por último, Nieto ha incidido en que "cesen los insultos" a los operadores de la justicia, y en esta línea ha señalado que "hemos oído a ministros y ministras decir que los jueces llevan el yugo y la flecha debajo de la toga, que son la derecha judicial". "Creo que ese tipo de desconsideración a la justicia hace mucho daño, y no puede protagonizarlo quien se sienta en el Consejo de Ministros. Pedimos normalidad en el funcionamiento y sentido común a la hora de gestionar los recursos públicos", ha zanjado el consejero.