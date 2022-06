Nieto, al alcalde de Estepona: "Las mujeres no aceptamos sus disculpas. Con la violencia machista no se bromea"

MARBELLA (MÁLAGA), 4 (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Cynthia de Benito)

La candidata de 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta, Inma Nieto, ha rechazado este sábado las disculpas ofrecidas por el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), por un comentario en el que hizo alusión a la violencia de género y su mano vendada durante un mitin del partido. "Las mujeres no aceptamos sus disculpas, ya está bien de frivolizar" ha aseverado Nieto, quien ha subrayado que "con la violencia machista no se hacen bromas".

La candidata de la confluencia, que agrupa a IU, Podemos, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Alianza Verde se ha pronunciado sobre las polémicas palabras de García Urbano desde San Pedro Alcántara, en Marbella, donde ha realizado el primer acto fuera de la provincia de Cádiz desde que comenzó la campaña, y donde se ha centrado en el turismo y las condiciones laborales del sector.

Su intervención, no obstante, ha arrancado con una reacción al comentario del alcalde de Estepona, que durante un mitin celebrado en su localidad dijo, haciendo referencia a su mano vendada: "No entro en muchas explicaciones, pero algunos me han visto la mano así. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico. Tampoco tiene que ver con la violencia de género ni tampoco me he abofeteado con nadie. No lo he hecho en mi vida y no lo voy a hacer". Horas más tarde pidió disculpas en Twitter.

"Llevamos una semana muy dura con tres mujeres asesinadas" en Andalucía, ha recordado Nieto, que ha continuado: "No lo echaron del mitin, hoy no lo han echado todavía del partido, va muy tarde". "Las mujeres no aceptamos las disculpas, ya esta bien de frivolizar con la violencia machista, hay miles de mujeres pasando miedo", ha continuado la candidata de 'Por Andalucía', que ha considerado que las palabras del regidor no fueron "un desliz".

"No fue un desliz. Es el pensamiento profundo de la derecha que banaliza la violencia machista, que la niega, que la hace de menos y así nos niega y hace de menos a las mujeres. Y ya son muchos deslices y muchas disculpas", ha agregado antes de apuntar que "este señor hoy debería estar fuera de este partido".

NIETO ARREMETE CONTRA "EL MODELO DE LA DERECHA ECONÓMICA"

'Por Andalucía' ha elegido San Pedro Alcántara para abrir los debates sobre el turismo, uno de los principales motores económicos de la comunidad, y muy especialmente sus condiciones laborales e impacto en el entorno, dado que, como ha explicado la propia Nieto, es "una de las zonas en las que con más claridad se ve la dualidad que existe en la Andalucía que tiene en su cabeza la derecha y en la proyección que hace de sus políticas públicas", que ha completado con Puerto Banús, referencia del lujo en la Costa del Sol.

"San Pedro y Puerto Banús son esas dos localidades podemos ver ejemplificado ese modelo de la derecha económica. La Andalucía chica que se beneficia y la inmensa mayoría de la población que sale perjudicada por las consecuencias de esas decisiones", ha comentado. Sobre el turismo, que ha admitido como "la joya de la corona", ha matizado que "no puede ser una baratija, bisutería mala para los trabajadores", remarcando que las "cifras históricas de las que presume la derecha" en el sector se sustentan en "el sobreesfuerzo de trabajadores precarizados, con bajos salarios y contratos con los que a duras penas se llega a fin de mes".

En este sentido, ha comentado que la Junta destina "800 millones a la promoción turística" y se ha preguntado si "de verdad no puede comprometer la promoción de según qué cadenas y empresas a unas condiciones dignas de sus trabajadores, al cumplimiento de sus convenios", citando en específico las condiciones de las camareras de pisos.

"Nos preocupa la gente de San Pedro, a la derecha la gente que viene a Puerto Banús", ha concluido Nieto, que ha reiterado la defensa que promete 'Por Andalucía' de los "servicios públicos de calidad" para quienes viven en las localidades más turísticas "todo el año". "La derecha ve clientes y no somos clientes, somos ciudadanos y tenemos derecho a aspirar a un Gobierno que nos respete y ponga los recursos a disposición de nuestras prioridades, no son los que llegan en yate a Puerto Banús", ha remachado.

La candidata de la confluencia ha apuntado que "ese pensamiento de la derecha, ni puede ser por más tiempo ni tiene que ser por más tiempo. Está en la mano nuestra que dentro de 15 días estas cosas hayan quedado atrás". En esta línea ha asegurado que en las dos semanas que les separan de las elecciones pueden "dar ampliamente la vuelta" al resultado que le auguran las encuestas, con alrededor de cinco diputados, si se centran en explicar sus propuestas, ha dicho.

"Cuando nos cuenten las ecuestas les contamos lo de la vivienda, lo del centro de salud y lo del colegio, y lo del agua, lo que esta pasando nuestra gente del campo y la mar, nuestra gente del sector turístico. Si lo hacemos así y eludimos el ruido y la crispación y nos ponemos al lío el 19 de junio empieza el nuevo futuro de Andalucía", ha zanjado.