Nieto afea al Gobierno que "no dialogue" con los funcionarios de Justicia y le pide que "atienda sus peticiones"

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha afeado al Gobierno central que "aún no se haya reunido ni haya dialogado" con los funcionarios de Justicia ante la huelga indefinida que mantienen desde el 22 de mayo por una subida salarial acorde con las funciones que realizan, y le pide que "atienda sus peticiones"

Así lo ha indicado Nieto en una entrevista en la SER recogida por Europa Press, donde ha afirmado que los funcionarios de Justicia "están legítimamente en huelga", al tiempo que ha recordado que "llevan pidiendo desde hace meses una reunión con la ministra de Justicia, Pilar Llop".

Al hilo de ello, el consejero ha asegurado que "no han conseguido más que reuniones testimoniales, pero no han recibido ni siquiera una oferta ni una contraoferta a las peticiones que ellos han realizado" y en esta línea ha añadido que "esa no es la línea en la que se tiene que trabajar".

Por último, Nieto ha resaltado que "esta no es una competencia de la Junta de Andalucía, es una competencia del Gobierno de España y desde la Junta la verdad que bastante poco podemos hacer aparte de animar a que haya diálogo y se busque el consenso cuanto antes".