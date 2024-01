El PP niega que pida a sus barones rechazar la quita de deuda, aunque "no es la solución"

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha negado este miércoles que desde Génova se esté empujando a los barones populares a rechazar la quita de deuda a las comunidades autónomas propuesta por el Gobierno, si bien ha incidido en que consideran que "no es la solución".

En declaraciones a los periodistas Bravo ha señalado: "Lo que está claro y hemos defendido muchas veces, siguiendo la posición que han mantenido los presidentes autonómicos, es que la solución es un nuevo sistema de financiación autonómica que permita al conjunto de comunidades prestar lo servicios básicos que todos piden, Sanidad, Educación y políticas sociales en las mismas condiciones".

Y que este sistema, ha añadido, "se haga bajo el criterio de multilateralidad, es decir, donde estén presentes todos, que no haya negociaciones bilaterales para unos sí y otros no, eso es lo que se está pidiendo, no hay otra posición, tiene que ser esa".

Considera que "tiene que ser fácil" porque, según ha recordado, cuando la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, era consejera en Andalucía "entendía que al sistema de financiación le hacían falta 16.000 millones de euros más, lo decía ella y creo que sería un buen punto de partida que empezase hablando de que va a poner 16.000 millones de euros más y, a partir de ahí, comenzar a gestionar con el conjunto de las comunidades y con un principio de libertad de igualdad para todas las regiones, ese sistema, no hay más conflicto".