PP niega deriva kamikaze que le achaca PSOE y le culpa de ignorarles para PGE

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha negado que su partido esté teniendo una deriva kamikaze, como le ha achacado este viernes el portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, y ha culpado a los socialistas de no contar con ellos en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) estatales para 2022.

"¿Kamikazes que estamos yendo hacia el suicidio? Pues no lo sé; nosotros tenemos que explicar a los españoles que quien les está suicidando es el Gobierno que tenemos", ha dicho la dirigente del PP en una rueda de prensa en la sede de su partido este viernes, en respuesta a Gómez, quien en una entrevista con Efe ha dicho que el PP está en una deriva muy radical, kamikaze y sin sentido de Estado.

Rodríguez ha añadido que "quien se inventó que hay que echar para atrás fue el señor Sánchez", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por lo que ha agregado en su respuesta a Gómez: "Así que no vengan con historias".

"Desde luego con nosotros no cuentan para nada", ha agregado la vicesecretaria de Sectorial del PP, quien ha subrayado que el Gobierno no espera aceptar ninguna enmienda del PP, como ya hizo el año anterior, cuando no les aceptaron "ni una", aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se lo haya ofrecido.

Del proyecto presupuestario del Gobierno, ha opinado que "nace muerto", porque está "hecho del revés", pues primero fijaron el gasto, un poco más que el del ejercicio actual, porque es "lo único que les importa", y luego establecieron el déficit y los ingresos para que cuadrase.

Por eso cree Rodríguez que son unas cuentas hechas "con cimientos de arena" en las que el Gobierno se hace "trampas al solitario" y ha considerado que el bono cultural de 400 euros para los jóvenes al cumplir la mayoría de edad parece "un regalo de cumpleaños" con tintes preelectorales.

En ese sentido, ha dicho que por un lado parece que Sánchez pretende ser "el presidente de Europa" en el segundo semestre de 2023 -por la presidencia de turno de la Unión- y, por tanto, agotar la legislatura hasta enero de 2024, mientras que por otro lado da la sensación de que anticipará los comicios.

Respecto al proyecto de ley de vivienda, Rodríguez ha dicho que propone soluciones cortoplacistas que "no van a resolver el problema a los mileuristas", y que también parecen preelectorales, y que su grupo analizará el texto en profundidad cuando se inicie su trámite parlamentario.