Nicolás Redondo rechaza que Puigdemont sea "árbitro de la política española" y aboga por "cualquier" acuerdo PP-PSOE

El ex líder del PSOE en Euskadi Nicolás Redondo Terreros ha rechazado que el que fuera presidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica, se convierta en el "árbitro de la política española" tras los resultados del 23J, a la vez que ha apostado por un acuerdo entre PP y PSOE para que la gobernabilidad no dependa "de un fugado de la Justicia".

"No hay democracia sólida que se respete si cualquier Gobierno se apoya en un grupo parlamentario dirigido desde un país extranjero", ha apostilaldo este miércoles durante su intervención en un acto organizado por el colectivo 'Fernando de los Ríos' para analizar los resultados electorales del 23J junto con el exdiputado socialista Pedro Bofill y el catedrático de sociología Juan Antonio Díaz.

En este contexto, considera que los dos grandes partidos tienen que "ponerse de acuerdo", pero no solo "para gobernar, sino para los grandes retos": "Ya tuvieron la capacidad de ponerse de acuerdo en el pasado".

Por ello, ha abogado por "renunciar a los intereses más íntimos" de los dos grandes grupos y centrarse en los intereses de los españoles, porque para él es "imposible" cualquier negociación con una persona "huída de la justicia".

PIDE A LA IZQUIERDA QUE SE PARE A REFLEXIONAR

Cree que si el PSOE recurre a Puigdemont la conclusión que va a extraer la ciudadanía es que "todo vale" y si esto sucediera estaríamos en una especie de "excepción ibérica".

El exdirigente del PSOE vasco cree que "no habría justificación" para ir a una repetición electoral con las posibilidades que hay y le pide a la izquierda que se paren a "meditar y reflexionar", que "miren al futuro y la complejidad de todo aquello que no sea pactar con el PP". "No sé porque parece inaudito llegar a un acuerdo con el PP pero no que se llegue con Otegi", ha criticado.

Pese a todo, durante su intervención ha aprovechado para felicitar al PSOE por "vencer las expectativas" con un "magnífico resultado", ya que considera que en contra de las adversidades, el líder socialista Pedro Sánchez, ha salido "fortalecido" y por ello le ha recordado que tiene una "extraordinaria oportunidad de estar a la altura de lo que requiere España".