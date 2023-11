Nicolás Redondo pide concordia como en la amnistía del 77 para que España no retroceda

El exdirigente socialista vasco, Nicolás Redondo Terreros, ha hecho este martes un llamamiento al PSOE y al resto de partidos para recuperar la unidad y el consenso como el que se alcanzó con la ley de amnistía de 1977 con el objetivo de evitar que España retroceda y vuelva a una etapa "anómala" anterior a la democracia.

Redondo Terreros, que fue expulsado el pasado septiembre del PSOE tras más de cuatro décadas de militancia en las filas socialistas, ha pronunciado estas palabras tras recibir la medalla de oro de la asociación Dignidad y Justicia por su labor contra el terrorismo de ETA.

A la organización terrorista se ha referido el expolítico para asegurar que si bien acabar con ETA fue un reto muy difícil no lo es menos el reto actual de España.

"Menos dramático pero más difícil y que sepa el próximo Gobierno y las fuerzas de la oposición que sin un acuerdo de la defensa de la Constitución, y de las sentencias judiciales volveremos de donde creíamos que habíamos salido aquel 1977", ha alertado.

En su opinión, millones de ciudadanos votaron por primera vez y aquel Congreso aprobó una amnistía "de concordia" entre los españoles que "miraba al futuro y olvidaba las rencillas del pasado".

"Si no es posible esa unidad en lo fundamental, España volverá a esa situación anómala y extraña que nos hacía diferentes en Europa" ha concluido, antes de dedicar su reconocimiento a todos los concejales del PP y del PSOE del País Vasco amenazados durante décadas por la banda terrorista y a las decenas de escoltas de la Policía Nacional y la Guardia Civil que le protegieron.

Para Redondo la sociedad vasca "nunca será normal" hasta que no reconozca el mérito de aquellos concejales y de las fuerzas de seguridad en defensa de la libertad. "Hasta que la sociedad vasca no reconozca ese esfuerzo no estará plenamente normalizada la vida política en el País Vasco lo quieran o no lo quieran", ha reiterado.

Junto con Nicolás Redondo ha recibido a título póstumo el máximo galardón de reconocimiento de Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, la fiscal Blanca Rodríguez, en tanto que se han concedido otras siete medallas de plata para distintos funcionarios públicos, entre ellos, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos; un agente del GEO, un general de brigada, un comisario de Información de la Policía Nacional y un funcionario de prisiones.

En su discurso, el presidente de la asociación Daniel Portero también se ha referido a la situación actual por la negociación de una futura ley de amnistía, un momento que ha calificado de "muy complicado" porque el Estado de Derecho puede "ser roto".

"Tenemos que mantener la cohesión y la firmeza los que creemos en la unidad territorial, pero si esto sucede tendremos que poner todos de nuestra parte y aplicar el Código Penal", ha aseverado.