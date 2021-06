Nicaragua.- Oposición de Nicaragua denuncia represión a través de la "asfixia financiera" de cara a las elecciones

FOTO: Enlace a fotografía disponible al final del texto.

La Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) ha denunciado este lunes "represión" por parte del Gobierno de Daniel Ortega a través de una "expresión diferente", el "ahogamiento financiero", ya que no se han resuelto los préstamos pedidos hace más de un mes para financiar la formación de cara a las elecciones de noviembre.

"La represión es real (...). No es solamente tener a la Policía afuera o estarte persiguiendo o no permitir movilizarte. También es represión tratar de asfixiarte financieramente y, por lo tanto, esto es parte de la represión que esta viviendo el país, el ahogo financiero para que no podamos participar en las elecciones", ha aseverado la presidenta de la alianza, Kitty Monterrey, en una rueda de prensa.

En concreto, se ha referido a que la formación no ha podido conseguir los fondos, "ni siquiera mediante préstamos", para los recursos necesarios para su campaña frente a los comicios, ya que desde hace más de un mes que solicitaron al banco nacional un préstamo para ello y ha rechazado la petición sin una explicación, informa el medio nicaragüense 'La Prensa'.

Monterrey ha señalado, en este sentido, que tiene claro que la negativa del banco puede tener que ver con "el temor al régimen" de Daniel Ortega.

"Los préstamos son normales en época de campaña, no solo para este partido, sino para todos", ha subrayado, para insistir en que el "ahogo financiero" es responsabilidad del Gobierno y se desarrolla en el marco de la "enorme tensión" del país centroamericano, donde la "represión es real".

La presidenta de CxL ha avisado de que la alianza podría tener que cerrar su sede nacional en Managua por su situación económica ya que no sabe hasta cuándo "aguantarán".

En su intervención, Monterrey también ha reclamado la liberación de los líderes opositores detenidos desde hace semanas, una cuestión frente a la que la comunidad internacional ha criticado la postura del Gobierno de Daniel Ortega.

Entre los últimos detenidos, está Pedro Joaquín Chamorro, miembro de esta alianza y a quien se investiga, presuntamente, por delito de atentar contra la sociedad nicaragüense, por lo que la Fiscalía ha dictado 90 días de detención mientras transcurre la investigación.

Hasta 21 políticos y periodistas independientes han sido detenidos en la última oleada represiva, incluidos los precandidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.

