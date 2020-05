La impactante portada del 'New York Times' rinde homenaje a los 10.000 fallecidos por covid19 en EEUU

Estados Unidos se mantiene como el país más afectado por la pandemia y suma en las últimas 24 horas 21.700 casos, lo que eleva el total a 1,6 millones de personas contagiadas y 97.087 víctimas mortales. Ante su proximidad a los 100.000 fallecidos, el 'New York Times' ha dedicado su portada en papel a los nombres de las víctimas mortales.

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/d14JhFp4CP