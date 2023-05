Negueruela reitera que el Govern "no tiene a ninguna persona en ninguna situación que afecte" en relación a caso Puertos

El portavoz del Govern y conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha reiterado que el Ejecutivo autonómico "no tiene a ninguna persona en ninguna situación que le afecte" en relación al caso Puertos.

Así ha respondido el portavoz a las preguntas formuladas este lunes, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, por los medios de comunicación.

"Es un sumario bajo secreto y se dan diversas informaciones que no aportan nada nuevo", ha insistido Negueruela, quien ha recordado que "no ha habido ninguna solicitud testifical" y, por tanto, mantienen "lo mismo". "Se quieren sacar informaciones que no aportan nada nuevo", ha concluido.