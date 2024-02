Negueruela reconoce el "mal" resultado del PSdeG y critica que el PP balear "asuma los postulados de Vox"

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha admitido el "mal" resultado del PSdeG en las elecciones gallegas y ha resaltado que, mientras en Galicia el PP "neutraliza" a Vox, en Baleares "asume sus postulados".

Así se ha pronunciado el socialista al ser consultado por su valoración de los comicios autonómicos de este domingo, donde también ha manifestado que en las últimas tres elecciones que ha habido en Galicia --municipales, generales y autonómicas-- ha habido "resultados diferentes", por lo que, a su juicio, la victoria del PP "no es extrapolable".

En ese sentido, ha alegado que en estas elecciones "se ha votado en clave gallega", ya que en las elecciones municipales y generales el PSdeG, a su juicio, obtuvo unos "buenos resultados".

De este modo, ha indicado que "mientras que Vox solo tiene un concejal en toda Galicia", en Baleares "se le ha dado espacio a Vox". "Que Vox dice que quiere derogar la Ley de Memoria Democrática, se deroga; que Vox dice que hay que acabar con los consensos lingüísticos, se acaba con ellos; cosa que en Galicia no sucede", ha mantenido.

Según Negueruela esto no sucede en Galicia porque el PP "no se ha entregado a Vox" y, a su parecer, "la parte positiva de las elecciones gallegas es que la ultraderecha no existe".