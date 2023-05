Negueruela: "El Govern va a seguir gobernando hasta el final de la legislatura, lo contrario sería irresponsable"

El portavoz del Govern afirma que el Ejecutivo no ha recibido todavía el recurso de la Junta Electoral sobre el anuncio del proyecto piloto para la jornada laboral de cuatro días y ha añadido que recurrirán cuando lo reciban

El portavoz del Govern y conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha asegurado este martes que "el Govern va a seguir gobernando hasta el fin de la legislatura, porque lo contrario sería irresponsable".

Ha respondido de este modo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern en referencia al recurso que la Junta Electoral ha interpuesto en relación al anuncio hace dos semanas de un proyecto piloto para la jornada laboral de cuatro días.

En este sentido, Negueruela ha matizado que "sólo es un recurso, que ni siquiera se inicia un procedimiento sancionador".

Además, ha recordado que no es un anuncio, sino una convocatoria que el Govern aprobará antes de que se acabe la legislatura. "No la aprobaremos en funciones, aunque esté previsto que comience en septiembre, porque el Govern no está en funciones ni lo va a estar hasta el 29 de mayo".

En este sentido, Negueruela ha explicado que el Ejecutivo todavía no ha recibido el recurso, momento en el cual recurrirá.

"Hay muchos recursos a todos los partidos, no entiendo muy bien porque se da mucho bombo a este", ha criticado, recordando que no plantea ningún procedimiento sancionador.

