Negueruela asegura que la limitación de cruceros en Palma "se cumple estrictamente"

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, ha asegurado que la limitación de la llegada de cruceros a Palma "se está cumpliendo estrictamente".

Así ha respondido este jueves en rueda de prensa el también portavoz del Govern a las preguntas formuladas por los medios de comunicación, en relación a una posible extralimitación del máximo permitido.

"El acuerdo se cumple en todos sus términos, pero hay días en los que llegan cruceros de menos de 500 pasajeros", ha resaltado el conseller, recordando que la limitación únicamente abarca a las navieras y cruceros de entre 500 y 3.000 --sólo puede haber dos--, y a las de más de 5.000 --sólo puede haber una--.

Por tanto, la tipología de 500 "no se considera crucero o gran crucero". De hecho, "son embarcaciones normalmente de 200 personas que no tiene nada que ver con otro tipo de cruceristas", ha reiterado Negueruela, quien ha insistido en que el acuerdo "se cumple estrictamente porque los de menos de 500 no computan".