Negueruela alerta del peligro de "insinuar" relación entre aumento de presión migratoria e incremento de delincuencia

El Govern no aumentará el ITS y aclara que no es una tasa para regular el flujo de turistas

El portavoz del Govern, Iago Negueruela, ha alertado este lunes del peligro que supone "insinuar" que existe una relación directa entre el aumento de la presión migratoria y el incremento de las cifras de delincuencia.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Negueruela ha insistido en que tratar de poner en relación ambas realidades "roza el racismo".

El portavoz ha recordado que la ruta de Argelia hacia Baleares ya existe "desde hace tiempo" y ha resaltado la colaboración del Ejecutivo autonómico con el Gobierno central, competente en la materia.

EL GOVERN NO CONTEMPLA AUMENTAR EL ITS

Por otra parte, Iago Negueruela ha explicado que el Ejecutivo autonómico, que ya prepara los próximos presupuestos, no tiene intención de subir el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Además, Negueruela ha insistido en que este impuesto no tiene entre sus objetivos regular el flujo migratorio, de tal manera que no es un mecanismo para frenar la llegada de turistas. "En siete años nadie ha dejado de venir a Baleares porque exista el ITS", ha señalado.

El conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo ha explicado que tras dos años de pandemia, el ITS regresa a sus objetivos principales y ha recordado que en el contexto de la crisis sanitaria ha permitido contar con más recursos para la recuperación.

En la misma línea, sobre la posibilidad de reducir el número de turistas que llegan a las Islas como han sugerido los expertos del Govern en cambio climático, Negueruela ha recordado que la ley turística ya va en esa dirección en la línea de la reducción de plazas.

"Baleares está hablando de forma clara y valiente de limitar y reducir las plazas y otras Comunidades Autónomas nos están mirando porque ven que el debate de los límites hay que abordarlo", ha añadido.

El portavoz ha señalado que el grupo de expertos trabaja en valorar todo lo relacionado con la emergencia climática de manera global y que el Govern "tiene que ver el alcance de los informes".