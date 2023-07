NC-BC estudia reestructurar y modernizar el partido ante la previsión de una repetición electoral

Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) elaborará un plan de trabajo para el próximo curso político con la previsión de unas nuevas elecciones generales a finales de este año, "no deseables, pero no descartables", ante las dificultades del único candidato con posibilidades de superar la investidura y gobernar, el socialista Pedro Sánchez.

Así lo ha anunciado el presidente de NC-BC, Román Rodríguez, que ha comparecido en rueda de prensa junto a la vicepresidenta, Carmen Hernández, y el portavoz del grupo parlamentario, Luis Campos, para dar cuenta de la valoración realizada por la dirección nacional del partido sobre los comicios generales del pasado 23 de julio y abordar el plan de trabajo para el próximo curso político.

Durante su intervención, Román Rodríguez indicó que este plan de trabajo estará organizado en base a tres ejes de actuación y un objetivo principal, "reestructurar y modernizar" el partido para además "abrirnos a otros sectores sociales" de la comunidad.

Precisó que el primer eje se articula en base a la previsión de una repetición de las generales para finales de este año, "no deseable pero no descartable". "No tenemos dudas --según Rodríguez-- de que la única posibilidad para superar una investidura y gobernar pasa por un Pedro Sánchez que dará continuidad a unas políticas de orientación progresista, compartidas por Nueva Canarias".

"Pero, como no lo tiene fácil", Román Rodríguez advirtió de que en esta ocasión no les "van a coger con el pie cambiado". Si hay que volver a las urnas antes de que finalice 2023, el presidente de NC-BC quiere definir de antemano los recursos y medios necesarios. "Las ideas, el entusiasmo y la capacidad de la militancia está asegurada", subrayó el máximo responsable de NC-BC.

El segundo eje se articula en torno a la necesidad de coordinar la política institucional en ayuntamientos, cabildos y Parlamento frente al pacto de las derechas canarias, surgido tras las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo.

A este respecto, Román Rodríguez apuntó que Nueva Canarias incrementó un 30% su representación en el ámbito municipal, consiguió una destacada representación en los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, el tercer mandato continuado en la Corporación insular de Gran Canaria y el mantenimiento de los cinco escaños en el Legislativo. "Somos la única fuerza política progresista que no retrocedió en escaños en el Parlamento. Si el resto de partidos de la misma orientación política no hubieran retrocedido, no tendríamos el Gobierno que vamos a sufrir", avisó.

"Un sufrimiento que ha comenzado nada más acceder a los cargos gubernamentales al incumplir, de forma flagrante, el compromiso de reducir el tamaño del Ejecutivo, ya que ha incrementado un 30% los cargos directivos. Así como engañar sobre su gran propuesta electoral de rebajar el IGIC del 7% al 5%. Traerá recortes en los servicios públicos esenciales, en el momento que se decida", mantuvo el presidente de Nueva Canarias.

Para Román Rodríguez, los primeros pasos del pacto de CC y el PP son "incoherentes". "Nadie le tiene que avisar al vicepresidente, Manuel Domínguez, de que las reglas fiscales, el pacto de estabilidad y crecimiento en la Unión Europea vuelven en 2024. Un vicepresidente tiene la obligación de saber de política europea y estatal por las repercusiones que tiene para Canarias".

En su condición de vicepresidente y consejero de Presupuestos, Hacienda y Asuntos Europeos del Gobierno saliente, recordó la existencia de unas previsiones presupuestarias para 2024, 2025 y 2026, aprobadas el pasado mes de abril y elaboradas por su departamento en base a las reglas fiscales que entrarán en vigor el próximo año. Documentos que fueron entregados al vicepresidente Domínguez, aseguró.

El tercer elemento nuclear del plan de trabajo, que será presentado a la dirección nacional a finales del próximo mes de septiembre, se centra en la celebración de las elecciones al Parlamento europeo en junio de 2024. Con el objetivo de acudir a las mismas, Román Rodríguez refirió la pertenencia de NC a la Alianza Libre Europea para afrontar estos comicios..

Por otra parte, Rodríguez estimó como muy positivo el trabajo realizado en la última campaña electoral porque se rozó el escaño del cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Las Palmas, Luis Campos, gracias al avance logrado en las islas orientales con respecto a 2019. Nueva Canarias progresó dos puntos porcentuales y un 12% en valores relativos y se ha situado como la fuerza hegemónica del arco nacionalista en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. En 2019, logró un 3,8% más de apoyos que Coalición Canaria y, en esta última cita con las urnas, esta ventaja es de un 22% por ciento.

"Hemos avanzado en votos propios y hemos aumentado la distancia en relación al principal contrincante en el espacio del nacionalismo al haber obtenido 9.100 votos más, un 22% de incremento", según Rodríguez. "Todo ello a pesar de la polarización entre las dos principales fuerzas que aspiran a ocupar La Moncloa, los escasos recursos disponibles, poco impacto mediático y la satisfacción de haber contribuido modestamente a frenar la ola conservadora y a la extrema derecha", tal y como enfatizó.