Navarra Suma apoyará investidura de Sánchez si no depende de independentistas

El diputado de Navarra Suma, Carlos García Adanero, ha mantenido este miércoles la oferta de favorecer la investidura del socialista Pedro Sánchez siempre que no dependa del apoyo de los partidos independentistas, y sujeta a que el PSN no dificulte que sea su partido quien gobierne en la comunidad.

Tras reunirse con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, García Adanero ha indicado a los medios que aboga por que en Navarra y en España "se puedan configurar gobiernos que no dependan de los independentistas", y que su formación no tiene ahora una "posición del voto" porque aún "no ha ocurrido nada".

En este sentido, su partido no "concibe" que los socialistas puedan hacerse con el Ejecutivo "a través de los independentistas": "Nuestra posición será coherente en las dos instituciones, tanto en el Congreso como en Navarra", ha aseverado.

"No vemos lógico que el PSOE pretenda conseguir la Presidencia de Navarra a través de la abstención, como mínimo, de EH Bildu", ha detallado el diputado navarro, ya que ese resultado "siempre" dependería de un "acuerdo" entre las formaciones implicadas.

Si en la Comunidad Foral gobernasen los socialistas gracias al apoyo o a la abstención de Bildu, García Adanero ha señalado que el voto de su formación sería "lógicamente" negativo, y que Navarra Suma pasaría a "combatir a los independentistas desde la oposición".

Por lo que ha señalado que "la línea roja" es Bildu: "Nosotros no vamos a acordar con un partido que ha pactado con Bildu", ha zanjado.