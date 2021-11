Navarra Suma acusa a Chivite de "lavar su conciencia" con las víctimas de ETA

El portavoz de NA+, Javier Esparza, se ha convertido en protagonista del Debate del Estado de la Comunidad Foral al señalar que parece que la presidenta piensa que "con participar en actos de víctimas del terrorismo está lavando su conciencia", lo que ha sido criticado por otros portavoces y respondido por María Chivite afirmando que no tiene problemas de conciencia.

"No me puede dar ninguna lección", le ha replicado Chivite a Esparza, a quien ha recordado que lleva veinte años yendo a actos de víctimas del terrorismo, que ha defendido la paz y la no violencia desde que tiene uso de razón y ha ido a manifestaciones, mesas de diálogo y congresos.

Al respecto ha añadido que no tiene "ningún problema de conciencia" y duerme "muy bien todas las noches".

En su intervención vespertina el portavoz de Navarra Suma (UPN, PP y Cs) le ha recordado a Chivite que le ha ofrecido ser presidenta y mantenerla como tal con una única condición, que no estuviera Bildu en ese acuerdo, pero, ha añadido, "su talante lo estamos viendo con el acuerdo de entidades locales, un acuerdo que pactó con Bildu".

"No exigir a Bildu lo que tiene que exigirle le coloca donde la coloca", ha insistido Esparza, quien ha indicado que "no va a romper con Bildu porque ya está pensando en la próxima legislatura por estrategia política".

Las palabras de Esparza ha sido respondidas por los socialistas a través de Ramón Alzórriz quien ha opinado que había sobrepasado todas las líneas rojas y le ha advertido que "caerán sobre su conciencia".

Alzórriz, quien ha asegurado que acudía a la tribuna con "tristeza" tras escucharle, ha opinado que la "miseria de su discurso de ETA es inadmisible" y le ha dicho que no tiene categoría para insultarles con eso.

Muy crítica con Esparza se ha mostrado Uxue Barkos (Geroa Bai), quien ha llegado a pedirle que retirara sus palabras porque estaba "insultando a la primera institución de Navarra y eso solo puede ser negativo para el conjunto de la sociedad".

Barkos ha recordado que cuando agredieron a la entonces presidenta Yolanda Barcina (UPN) con unos tartazos, su primera reacción fue la de que a la primera institución de Navarra "nunca se le puede atacar de esa manera".

"Hoy usted lo ha hecho con un tartazo enorme", ha dicho en relación a la afirmación de las víctimas del terrorismo, que ha considerado un "exceso", por lo que le ha pedido "como compañera" que le agradecería que lo retirara.

"Volvemos al espectáculo vespertino", ha sostenido Bakartxo Ruiz (EH Bildu), quien ha apuntado que Esparza para tratar de "tapar sus incapacidades y nerviosismo ha caído en la cutrez política más infame, con atisbo de machismo e incluso de lesbofobia en su intervención".

Desde Podemos Ahal-Dugu, Mikel Buil, ha enmarcado las palabras de Esparza en la "estrategia de Navarra Suma" que "siempre es la misma" y la portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha considerado "esperpéntico" su discurso.EFE

