Navarra solicitará la aplicación del pasaporte COVID entre el 27 de noviembre y el 6 de enero

Salud llama a seguir cumpliendo con las medidas preventivas individuales y a la vacunación de las personas que no lo han hecho

Navarra va a proponer la aplicación del pasaporte COVID para su ratificación judicial al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), medida que se va a presentar a la Sala la semana que viene y que, en caso de aprobación, funcionará en espacios y supuestos determinados, como restaurantes y locales de ocio nocturno y eventos multitudinarios con consumición.

Asimismo, desde el Departamento de Salud del Gobierno foral se insiste en hacer un llamamiento a la vacunación de las personas que no lo han hecho, que pueden acudir sin cita previa a las instalaciones de FOREM, además de seguir cumpliendo con las medidas preventivas.

El pasaporte COVID, de contar con el aval del TSJN, se aplicará en los restaurantes y recintos donde se ofrezca servicio de restauración con un aforo superior a los 50 comensales, discotecas y salas de fiesta, establecimientos con licencia de café-espectáculo y bares con licencia especial. En estos últimos, se pedirá a partir de las 0 horas. Asimismo, el documento se comprobará en eventos multitudinarios con consumición de comida y/o bebida celebrados en espacios interiores. De aprobarse la medida estaría vigente entre el sábado 27 de noviembre y el jueves 6 de enero de 2022, ambos inclusive.

La acreditación se puede descargar desde la Carpeta Personal de Salud (CPS), pudiéndose almacenar en el teléfono móvil o imprimirla, y contempla tres supuestos: certificado de vacunación (pauta completa), certificado de prueba (PCR negativa en las últimas 72 horas o test de antígenos negativo en las últimas 48 horas) y certificado de recuperación (se emite tras haber pasado el Covid-19 y su validez es de 180 días). La información se concretará y ampliará en la página de Gobierno Abierto.

El Gobierno de Navarra ha trabajado y debatido la medida con los distintos sectores aludidos, con los que ha mantenido reuniones a lo largo de las dos últimas semanas, así como con el ámbito municipal de la Comunidad foral a través de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).

Además de la puesta en marcha del certificado, el Ejecutivo foral va a desarrollar una campaña de concienciación y sensibilización en materia preventiva individual frente al virus, que incidirá en la importancia de cumplir con el uso de la mascarilla en espacios interiores y exteriores en los que no se pueda mantener el metro y medio de distancia y evitar las situaciones que conllevan mayor riesgo de transmisión.

El pasaporte COVID se propone en un momento de aumento creciente de la incidencia y transmisión del virus en Navarra (304 casos por 100.000 habitantes a 14 días y 200 casos por 100.000 habitantes a 7 días).

En la jornada de ayer se detectaron 274 nuevos positivos y la positividad de los últimos 7 días ha alcanzado el 7,11%. La situación hospitalaria se mantiene estable, si bien se registra una tendencia ligeramente ascendente en ocupación.

LLAMAMIENTO A LA VACUNACIÓN

Ante el actual repunte de la pandemia, el Departamento de Salud considera fundamental la vacunación de aquellas personas que no han recibido dosis, un proceso que sigue abierto para cualquier ciudadano navarro a través de la línea sin cita previa que permanece disponible en FOREM.

Actualmente, está en marcha el proceso de inoculación de la dosis adicional a mayores de 70 años, inmunodeprimidos y personas vacunadas con Janssen. Según los datos del cierre de ayer, en Navarra se han inoculado 1.065.055 dosis de las vacunas, de modo que 528.536 personas cuentan ya con la pauta completa, lo que supone el 90,91% de la población mayor de 12 años y el 79,95% de la población total.

En este sentido, desde el Gobierno se destaca que la evidencia científica demuestra que la vacunación completa reduce mucho el riesgo de presentar enfermedad grave, y moderadamente el riesgo de infección ante un contacto con un caso. Así, la vacunación se ha demostrado como una herramienta muy eficaz en la contención del virus y, según los estudios del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), desde el comienzo de la vacunación se estima que se han prevenido en Navarra por efecto directo de la vacuna más de 15.000 infecciones, 3.400 ingresos hospitalarios, 400 ingresos en la UCI y 900 defunciones por COVID-19.

Asimismo, si se comparan los datos de los pacientes que han requerido hospitalización esta última semana en relación a la misma semana de 2020, cuando todavía no se había iniciado la vacunación, se observa que en 2020 ingresaron el 9,1% de los casos positivos, mientras que, con los datos de la semana pasada, necesitaron ingreso el 2,8% de las personas afectadas por COVID-19. El departamento de Salud continúa trabajando intensamente en los otros dos ejes fundamentales de la contención del COVID-19 como son la detección, a través de la vigilancia estrecha y rastreo de casos.

Y ante este crecimiento vírico y en aras de cortar la cadena de transmisión, Salud recuerda que en los entornos en los que exista circulación del COVID-19 u otros virus respiratorios, cada persona debe poner los medios para evitar contagiarse y transmitir la infección, mediante la combinación de las siguientes medidas: reducción de los contactos innecesarios y prevenir las aglomeraciones; respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros con otras personas no convivientes, usándose la mascarilla cuando no pueda mantenerse; emplear la mascarilla correctamente cubriendo la nariz, boca y barbilla; seguir practicando la higiene de manos; priorizar las actividades al aire libre; y realizar una correcta ventilación de los locales y espacios interiores, aconsejándose colocar medidores de CO2 que permitan medir la calidad del aire y no superándose en ningún momento las 800 ppm de concentración.