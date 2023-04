Navarra lleva el Espárrago y la Alcachofa de Tudela a 23 restaurantes de Madrid

La tercera edición de la Ruta del Espárrago de Navarra y la Alcachofa de Tudela ha dado inicio con una celebración gastronómica en Madrid, a un mes de degustación de estos dos productos de la huerta navarra en 23 establecimientos de la ciudad.

Esta iniciativa parte del departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, a través de la marca de calidad Reyno Gourmet y gestionada por la empresa pública INTIA.

El restaurante Seeds de Madrid, en el MOM Culinary Institute, ha sido el escenario de la presentación de la ruta gastronómica a la que ha acudido la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral, Itziar Gómez, quien ha destacado la calidad de la huerta navarra. "El espárrago y la alcachofa en plena temporada están en su mejor momento y gozan de sus características en plenitud, saludables y, además, de una extraordinaria versatilidad para adaptarse a las tendencias gastronómicas más actuales. Estoy segura de que los madrileños y madrileñas van a disfrutar de esta ruta gastronómica y de la oportunidad de conocer el producto de la huerta navarra y su calidad", ha señalado.

También ha participado en el acto Belén Huarte, técnica de la Dirección General de Turismo, que ha presentado las rutas con que cuenta 'Turismo de Navarra' para descubrir el patrimonio gastronómico de la Comunidad foral.

Asimismo, han acudido cuatro cocineros navarros, referentes por su maestría en el tratamiento de las verduras y hortalizas. Se trata de Ricardo Gil, del restaurante Treintaitrés, de Tudela, y La huerta de Tudela, de Madrid; Leandro Gil, de La Biblioteca, de Pamplona; Nicolás Ramírez, del restaurante Túbal, de Tafalla; y Jesús Íñigo, cocinero de Hela Alimentación, quienes han ofrecido a los invitados sus propuestas elaboradas con verduras de la huerta navarra.

El menú de los cuatro chefs ha comenzado con 'Guisante lágrima cocinado en agua de tomate en verde', cocinado por Leandro Gil, y ha seguido con 'Duquesa de patata a la Importancia en salsa verde con borraja y quinoa roja crujiente', de Ricardo Gil. El almuerzo ha continuado con 'Salteado de verduras de primavera, perrechicos, huevo, foie fresco y avellanas', elaborado por Nicolás Ramírez. Para finalizar, Jesús Íñigo ha preparado 'Tagliatelle de Espárragos de Navarra a la brasa, mollejas de ternera sobre cuajada de espárragos ahumados, brotes de espárrago fresco aliñados con rillette de ternera'. Como conclusión, el evento ha sido endulzado por el postre 'Cuña de Queso Roncal con namelaka de vainilla y lavanda con frutas y sabores alrededor del queso' preparado por el propio 'Seeds', restaurante donde se ha desarrollado el encuentro.

Los vinos seleccionados por la Denominación de Origen Navarra para armonizar con los platos presentados han sido Príncipe de Viana Edición Blanca 2022 de Bodegas Príncipe de Viana, Nekeas Chardonnay Cuvée Allier 2021 de Nekeas, Palacio de Sada Rosado 2022 de Bodega de Sada, Albret Rocío 2022 de Finca Albret, Ilagares Tinto Garnacha 2022 de Bodegas San Martín y Blanco Garnacha 2021 de Pagos de Araiz.

Como antesala, el aperitivo ha sido elaborado por estudiantes del MOM Culinary Institute que han presentado las propuestas finalistas del 'I Certamen de Pinchos Reyno Gourmet' que se ha celebrado en Madrid y en el que han participado 42 estudiantes del centro.

Un total de veintitrés restaurantes madrileños participarán en la '3ª Ruta del Espárrago de Navarra y otras verduras' y ofrecerán durante un mes platos elaborados con verduras de temporada de la huerta navarra. La cita se prolongará hasta el próximo 25 de mayo.

Los restaurantes que participan en esta nueva edición son A'Barra, C. del Pinar, 15; Alabaster, C. de Montalbán, 9; Amano, plaza Matute, 4; Asador Guetaria, C. del Aviador Zorita, 8; Berria, plaza de la Independencia, 6; Betelu, C. Florencio Llorente, 27; Bistronomika, Ibiza 44; Casa Alberto, C. de las Huertas, 18; Casa Ciriaco, C. Mayor, 84; Casa Julián, C. Don Ramón de la Cruz, 12; Cebo, carrera de San Jerónimo, 34; El invernadero de Rodrigo de la Calle, C. Ponzano, 35; Joselito's, C. Velázquez, 30; La casa del abuelo, C. Victoria, 12; La cocina de frente, C. Ibiza, 40; La huerta de Tudela, C. del Prado, 15; La manduca de Azagra, C. Sagasta, 14; La retasca, C. Ibiza, 38; Las reses, C. de Orfila, 3; Piantao, Paseo de la Chopera, 69; Taberna Verdejo, C. General Díaz Porlier, 59; Triciclo, C. Santa María, 28; Voraz, C. de Fernando el Santo, 25.