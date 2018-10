Natalio Grueso podrá salir en libertad con una fianza de 40.000 euros

CASO NIEMEYER

La Audiencia de Oviedo ha impuesto hoy una fianza de 40.000 euros al ex director general de la Fundación Niemeyer Natalio Grueso para obtener la libertad provisional, tras ingresar en prisión el 18 de septiembre último antes de afrontar un juicio por el que la Fiscalía le pide 11 años de cárcel.,En un auto dictado hoy, los magistrados imponen como condición al ex director general del Niemeyer que facilite un domicilio y un teléfono de contacto y que comunique al tribunal c