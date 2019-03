Natalio Grueso dice que era "ajeno" a la contabilidad del Niemeyer

CASO NIEMEYER

El ex director general de la Fundación Niemeyer Natalio Grueso, que afronta una petición de once años de prisión acusado de irregularidades en la gestión del complejo cultural de Avilés, ha asegurado que él era "ajeno" a la forma de contabilizar las facturas porque no es "ningún contable".,En la primera sesión de la vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Oviedo, Grueso ha añadido que tampoco era su obligación preparar las liquidaciones de los presupuestos