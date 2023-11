Natacha Bustos y Carmen Carneros intervienen en el ciclo 'Gráficas!' con una charla sobre cómic de superhéroes

El CAL organiza la cita el sábado 25 de noviembre con la participación de la autora Muntsa Vicente en el Museo de Málaga

El Centro Andaluz de las Letras (CAL), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, dedica la clausura de 'Gráficas!' al género de los superhéroes y a dos de sus autoras más destacadas del panorama nacional, las malagueñas Natacha Bustos y Carmen Carnero. La ilustradora y colorista Muntsa Vicente completa el cartel de ponentes de la mesa titulada 'Ser una profesional del cómic superheróico', que moderará la periodista y crítica Elisa McCausland.

El encuentro va a tener lugar en el Museo de Málaga a las 19 horas del sábado 25 de noviembre. Más charlas y decoraciones de escaparates se sucederán a lo largo de la jornada que ponen el broche final a la iniciativa 'Gráficas!' comisariada por la propia Bustos y la traductora Esther Cruz con la finalidad de visibilizar la creación gráfica realizada por mujeres.

Bustos, Carnero y Vicente charlarán sobre las condiciones de las ilustradoras que trabajan en el mercado de EEUU y su evolución en el tiempo en cuanto a presencia y visibilidad.

Así, Natacha Bustos es autora de cómics para las grandes firmas de Marvel y DC, reconocida por su trabajo 'Moon Girl' y 'Dinosaurio Diabólico'. Su talento ha quedado reflejado en varios cómics de superhéroes como 'Spider-Man: Miles Morales', 'Runaways', 'Doctor Aphra', 'Ms Marvel and Red Dagger' y 'Black Panther into the Heartlands', entre otros. Actualmente trabaja en una miniserie de superheroínas que no tienen superpoderes y que son de humor e irreverencia.

"A nosotras nos faltaron referentes, no veíamos a la típica dibujante de cómics. No pensabas que fuera algo para chicas y menos como profesión. Pero como cada vez hay más lectoras y cómics, en las próximas generaciones las veremos más", afirma tajante Bustos como un adelanto de su intervención.

Carmen Carnero es otro talento malagueño volcado en el género de los superhéroes. Es artista en exclusiva para Marvel y en 2020 pasó a formar parte del programa de artistas de élite Stormbreakers. Entre sus principales trabajos se citan 'X-Men Red', 'Capitana Marvel', 'Miles Morales: Spiderman', o 'Capitán América'.

La otra invitada es Muntsa Vicente, ilustradora que empezó a colorear cómics en 2010 de la mano de Marcos Martín y continúa trabajando con él en todos sus proyectos. En 2013 fundó la plataforma digital Panel Syndicate para distribuir cómics de creación propia y con un sistema de "paga lo que quieras".

La crítica e investigadora Elisa McCausland, especializada en el análisis de la cultura popular desde una perspectiva feminista, será la encargada de plantear las cuestiones y mediar en esta charla.

MÁS PROGRAMACIÓN

En la misma jornada están previstas otras mesas, como 'Improvisación de cómic poético' a cargo de Laura Árbol y Angie, una actividad conjunta con el Festival Irreconciliables, donde ilustradora y poeta crearán dibujos y versos improvisados en directo ante el público del Museo de Málaga a las 12 horas.

'El cómic folklórico y la cultura pop' es tema de otra conversación entre Carla Berrocal, autora de un cómic inspirado en la vida de Concha Piquer, Ilu Ros, ilustradora de una trilogía de obras de Federico García Lorca, y Ana Müshell, autora de la obra 'Maldita Alejandra' sobre la vida de la poeta Alejandra Pizarnik. Las tres serán moderadas por María López Villalba, traductora de cómic y profesora de la UMA a las 12.30 horas en el CAL.

El humor gráfico no podía quedar atrás y 'Gráficas!' le dedica la mesa 'Política y límites en la expresión gráfica' con las intervenciones de dos premios nacionales del cómic como Cristina Durán y Ana Penyas, junto a Maribel Carod, humorista gráfica de 'El jueves'. Modera Natalia Meléndez, periodista e investigadora de humor gráfico. El Museo de Málaga las recibe a las 17 horas.

OTRAS ACTIVIDADES

De forma paralela, el sábado 25 de noviembre están previstas la firma de libros 'El buen padre' y 'Chacales' de Nadia Hafid en la librería Luces a las 11 horas y 'La agridolce vita' de Quan Zhou en la librería En Portada Cómics a las 13.15 horas.

La decoración de escaparates es otra de las acciones más divulgativas de 'Gráficas!' y llega a su fin con el trabajo de Ana Penyas en la librería Rayuela a las 11 horas y de Maribel Carod en la librería Proteo a las 12.30 horas. Una ocasión para disfrutar en familia y ver de cerca el proceso creativo en vivo y en directo.

'Gráficas!' es una iniciativa que parte del Centro Andaluz de las Letras con el objetivo de impulsar a las creadoras del mundo del cómic y la ilustración. Toda la información sobre el programa de 'Gráficas!', con talleres, exposiciones y proyecciones está disponible en www.juntadeandalucia.es/cultura/caletras/