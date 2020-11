Narbona (PSOE) confía en que Simón pida disculpas por sus comentarios "desacertados" sobre las enfermeras

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, considera que no fueron "acertadas" las declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, sobre las enfermeras y confía en que se explique y pida "disculpas" por las mismas.

"Desde luego como vicepresidenta del Senado y a titulo personal no considero acertadas esas declaraciones y confío en que Simón, que está prestando un servicio de enorme importancia, dé explicaciones y pida disculpas por las mismas", ha subrayado Narbona en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Mesa del Senado.

Fernando Simón hizo unas polémicas declaraciones sobre las enfermeras durante una charla con los hermanos Pou. "Fernando, no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", aseguraba uno de los escaladores, a lo que Simón contestó que no les preguntaba si eran infecciosas o no, "eso se veía unos días después".

Ante esto, el Sindicato de Enfermería denunció esta actitud "denigrante" y exigió al ministro de Sanidad, Salvador Illa, su cese inmediato. También se hizo eco el Partido Popular, que exigió la dimisión del director del CCAES.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, ha asegurado este martes que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, tiene que tener la "oportunidad" para explicarse sobre sus comentarios en relación a las enfermeras.

"Me gustaría que Simón tuviera la oportunidad de poder explicar sus palabras (...) Le tengo como una persona con capacidad para expresar su opinión y para reconocer situaciones distintas cuando hay que reconocerlas. Estoy seguro que dará las explicaciones que estime oportunas, por eso prefiero esperar a escuchar sus explicaciones", ha señalado Ander Gil en una rueda de prensa desde el Senado.