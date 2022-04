Narbona da por hecho que Feijóo será senador y lo ve "una buena noticia"

La vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona, ha dado por hecho que el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ocupará un escaño en la Cámara Alta, designado por el Parlamento de Galicia, algo que en su opinión "tiene toda la lógica" y que además supone una "buena noticia" para la institución.

Y ello porque, según ha explicado en rueda de prensa tras la reunión de la Mesa, la incorporación de Feijóo a las Cortes Generales ayudará a mejorar la "visibilidad" del Senado, puesto que acrecentará la atención en las sesiones de control de los martes en las que el Gobierno contesta a preguntas de la oposición.

De hecho, si finalmente el nuevo presidente del PP entra en el Senado como senador autonómico, podrá debatir "cara a cara" una vez al mes con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en los plenos de control a los que el presidente asiste para responder a preguntas orales de los portavoces.

Y aunque el todavía presidente de la Xunta no ha confirmado esta posibilidad, que por otro lado no ha descartado, Narbona se ha mostrado convencida de ello y ha recordado que Feijóo "es gallego" y como tal practica "esa forma de explicarse en la que uno no sabe muy bien si sube o baja", ha bromeado.

"Yo creo que sí será senador y que cumplirá aquí sus funciones de liderazgo; y además tiene toda la lógica", ha concluido.