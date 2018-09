Narbona no ve plagio alguno en Sánchez y conmina a Casado a enseñar trabajos

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha negado hoy el plagio en la tesis del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, así como en el libro posterior.

Además, ha puesto el foco en el portavoz del PP, Pablo Casado, a quien ha conminado a "enseñar cuáles son esos trabajos" para obtener un máster en el que "le convalidaron todas las asignaturas".

Narbona ha hecho esta afirmación durante una visita realizada a la ciudad de Ourense junto con el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, y representantes del PSOE orensano, antes de participar en un encuentro abierto a la ciudadanía, donde ha descartado todo "plagio", pese a "numerosos chequeos de la tesis".

"Esa tesis no tiene en absoluto ningún tipo de plagio y el hecho de que en un libro posterior que hizo, no sólo Sánchez sino también Ocaña, se haya reproducido sin citarlo un texto correspondiente a una conferencia, pues no puede considerarse un plagio de la tesis electoral de Sánchez", ha abundado Narbona, que ha atribuido este debate a un intento de "hacer ruido" por parte del PP "para que no se vea la gestión del Gobierno".

En este sentido, ha considerado que "todo lo que sea transparencia y explicación" es positivo para el partido, poniendo el foco en el máster de Casado tras confirmarse la comparecencia del presidente del Gobierno para hablar de ese tema.

A este respecto, Narbona, quien ha considerado necesario "elevar el listón de la exigencia democrática de los responsables políticos" en España para regenerar las instituciones, ha asegurado que "sería bueno" que otros hicieran lo mismo en una alusión directa a Casado, que "sigue sin enseñar cuáles son esos trabajos por los cuales tuvo un máster en el cual se le convalidaron todas las asignaturas".

Con todo, preguntada por una retirada de apoyo por parte de sus socios de gobierno, ha descartado esa posibilidad y ha destacado su respaldo en diferentes temas, también para que "se elimine el veto" que tiene el PP en el Senado, a fin de que no se apruebe la senda presupuestaria y que ha calificado de "una anomalía".