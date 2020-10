Narbona justifica la ausencia sobrevenida de Calvo en el control del Senado

La vicepresidenta del Senado, Cristina Narbona, ha justificado la ausencia sobrevenida de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, en la sesión de control que la Cámara Alta celebra esta tarde y que ha comunicado hoy mismo, obligando al aplazamiento de varias preguntas.

La ausencia de Calvo había provocado las protestas del portavoz del grupo popular, Javier Maroto, quien había acusado a la vicepresidenta de eludir el control parlamentario.

"No me extraña que la señora Calvo haya encontrado algún asunto para esconderse y no venir al pleno" ha apuntado el senador en una rueda de prensa en la que ha emplazado al Gobierno a aclarar el motivo real de la incomparecencia, puesto que en su agenda pública solo tenía previsto un acto a las doce de la mañana y el pleno comienza a las cuatro de la tarde.

Sin embargo, tras la reunión de la Mesa del Senado, Narbona ha explicado que el hecho de que algún ministro pueda faltar a las sesiones de control es algo previsto en el Reglamento, y ha aclarado que al margen de sus actos públicos los miembros del Gobierno tienen una actividad que no siempre es publicitada.

En este caso, ha proseguido, el motivo ha sido un "compromiso asociado al ejercicio de su cargo", y por ello las preguntas que iba a contestar quedan aplazadas para el próximo pleno.

Debido a la ausencia de Calvo se ha postergado una pregunta de la secretaria general del grupo popular, Salomé Pradas, sobre la actual "situación política e institucional" y otra de Sara Vilà (En Comú Podem), referida a la posibilidad de ampliar la nacionalidad española a descendientes de exiliados republicanos. EFE